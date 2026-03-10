 315.549

Nahost-Konflikt: Israel greift nach Warnung südliche Vororte von Beirut an

Staatliche Medien berichteten, dass am Dienstag ein Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut stattfand.

Iran - Inmitten heftiger israelischer Angriffe auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht.

Der US-Präsident Donald Trump (79).
Der US-Präsident Donald Trump (79).  © Kay Nietfeld/dpa

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview.

Der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan." Das Hauptrisiko sei vorbei. Der US-Präsident legte sich aber nicht auf einen konkreten Zeitpunkt fest.

Die iranischen Revolutionsgarden reagierten scharf auf Trumps Äußerungen. "Wir sind diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden", hieß es in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Mitteilung. "Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld und das Ende des Krieges liegen in den Händen der Islamischen Republik."

10. März, 14.50 Uhr: Israel greift nach Warnung südliche Vororte von Beirut an

Staatliche Medien berichteten, dass am Dienstag ein Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut stattfand, nachdem das israelische Militär seine Warnung an die Bevölkerung, das Gebiet zu verlassen, erneuert hatte.

"Israelische Kampfflugzeuge haben vor kurzem einen Angriff auf die südlichen Vororte geflogen, den ersten nach der Warnung durch den Feind", berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur.

In der Nähe von Beirut kam es zu israelischen Angriffen.
In der Nähe von Beirut kam es zu israelischen Angriffen.  © IBRAHIM AMRO / AFP

10. März, 14.33 Uhr: Bald Ausreise aller Gäste aus Golfregion

Wegen des Iran-Kriegs sitzen deutsche Urlauber weiterhin in der Golfregion fest – sie könnten die Region nach Einschätzung der Reisebranche aber bald verlassen.

Man gehe davon aus, dass voraussichtlich bis morgen alle Gäste ausreisen können, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) mit. Insgesamt gehe es um knapp 2000 Reisende, die noch vor Ort seien.

Die meisten von ihnen hielten sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.

10. März, 12.46 Uhr: Raketenangriff auf Al-Asrak: Auch deutscher Teil getroffen

Bei den Militärschlägen im Nahen Osten ist der auch von deutschen Soldaten genutzte Einsatzstandort Al-Asrak in Jordanien erneut mit Raketen angegriffen worden. Dabei sei auch der deutsche Teil des Camps getroffen worden, sagte ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr.

Und: "Aktuell wird untersucht, ob es Trümmer oder eine anfliegende Rakete war." Zuerst hatte der "Spiegel" berichtet.

Die Soldaten vor Ort befänden sich in Schutzbauten oder in dezentraler Unterkunft in Sicherheit und seien wohlauf, sagte der Sprecher. In der ganzen Region befinden sich derzeit noch etwa 500 Männer und Frauen der Bundeswehr, für internationale Einsätze zur Stabilisierung entsandt wurden und sich überwiegend in multinationalen Militärlagern befinden.

Israelische Soldaten und Rettungskräfte räumen ein Gebäude, das von einem Raketensplitter getroffen wurde.
Israelische Soldaten und Rettungskräfte räumen ein Gebäude, das von einem Raketensplitter getroffen wurde.  © Oren Ziv/dpa

10. März, 12.44 Uhr: Israels Armee meldet neue Angriffe auf Ziele in Teheran

Israels Armee greift nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an.

Das israelische Militär teilte mit, eine weitere Angriffswelle auf Ziele der iranischen Staatsführung gestartet zu haben. Weitere Details zu den Attacken wurden zunächst nicht genannt. Seit mehr als einer Woche überziehen sich die Israel und Iran mit gegenseitigen Angriffen.

Seit mehr als einer Woche dauert der Iran-Krieg nun. Die israelische Armee greift abermals Ziele in der Hauptstadt an.
Seit mehr als einer Woche dauert der Iran-Krieg nun. Die israelische Armee greift abermals Ziele in der Hauptstadt an.  © -/ZUMA Press Wire/dpa

10. März, 8.49 Uhr: Irans Regierung fordert Garantien für Waffenstillstand

Irans Außenministerium hat für den Fall eines Waffenstillstands mit den USA und Israel Sicherheitsgarantien gefordert.

"Wenn ein Waffenstillstand zustande kommen oder der Krieg beendet werden soll, muss es eine Garantie geben, dass aggressive Handlungen gegen Iran nicht erneut wiederholt werden", zitierte die Zeitung "Shargh" Irans Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi. Andernfalls sei ein Waffenstillstand bedeutungslos.

"Die Islamische Republik Iran war nicht der Initiator des Krieges und der Aggression", sagte Gharibabadi dem Bericht zufolge. Irans Raketenangriffe erfolgten daher gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen nur als "legitime Selbstverteidigung", betonte der Minister.

10. März, 6.23 Uhr: Massenkundgebungen für neuen Führer Chamenei im Iran

Im Iran haben laut staatlichen Medienberichten Hunderttausende Menschen an organisierten Solidaritätskundgebungen für den neuen Revolutionsführer Modschtaba Chamenei teilgenommen.

In Teheran bekundeten Menschen demnach trotz der Gefahr von Raketenangriffe der USA und Israels dem obersten Führer ihre Treue. Aufnahmen des staatlichen Fernsehens zeigten Autokorsos sowie Menschen mit iranischen Fahnen.

Laut Staatsmedien erklärten die Demonstrierenden, gemeinsam mit dem neuen Führer den Konflikt bis zum "endgültigen Sieg" fortsetzen zu wollen.

10. März, 6.20 Uhr: Syrien meldet Beschuss durch Hisbollah

Die syrischen Streitkräfte meldeten einen Artillerieangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen Militärstützpunkt nahe der Grenze.

Die Geschosse seien unweit der Ortschaft Serghaya nordwestlich der Hauptstadt Damaskus niedergegangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die Militärführung. Die gestürzte Regierung von Syriens Langzeitmachthaber Baschar al-Assad war ein enger Verbündeter der proiranischen Hisbollah.

Die neue Führung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa bemüht sich, den Einfluss des Irans - einem weiteren wichtigen Verbündeten Assads - im Land zu unterbinden.

Hisbollah-Mitglieder hissen ihre Gruppenfahnen und skandieren Slogans.
Hisbollah-Mitglieder hissen ihre Gruppenfahnen und skandieren Slogans.  © Hassan Ammar/AP/dpa

10. März, 6.18 Uhr: Frau bei iranischem Angriff in Bahrain getötet

Bei einem iranischen Angriff auf Bahrain kam nach Angaben aus dem Golfstaat eine 29-jährige Frau ums Leben.

Acht weitere Menschen seien bei der Attacke auf ein Wohnhaus in der Hauptstadt Manama verletzt worden, teilte das Innenministerium mit. Irans Präsident Massud Peseschkian hatte zuletzt ein Ende der Luftangriffe auf die regionalen Nachbarländer in Aussicht gestellt, wenn von diesen keine Attacken auf den Iran ausgingen.

Dennoch meldeten mehrere Golfstaaten weiterhin Angriffe mit Raketen und Drohnen aus dem Iran.

10. März, 6.14 Uhr: Trump warnt Iran vor Schließung der Straße von Hormus

Trump warnte den Iran davor, die weltweite Ölversorgung zu stören. Die für die Schifffahrt und die Energieversorgung wichtige Straße von Hormus zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel müsse offen bleiben, sagte der US-Präsident.

Er denke darüber nach, sie zu "übernehmen". Was er damit meinte, blieb offen. Zuvor hatte er bereits angekündigt, die US-Marine könne durchfahrende Schiffe zur Not eskortieren.

Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran und Teherans Gegenangriffen passieren kaum noch Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.

Die von der Nasa erstellte Satellitenaufnahme zeigt die Straße von Hormus, die den Golf von Oman (l) mit dem Persischen Golf (r) verbindet
Die von der Nasa erstellte Satellitenaufnahme zeigt die Straße von Hormus, die den Golf von Oman (l) mit dem Persischen Golf (r) verbindet  © -/NASA/dpa

10. März, 6.11 Uhr: Israels Luftwaffe fliegt schwere Angriffe auf den Iran

Das israelische Militär teilte unterdessen mit, in zwei großen Angriffswellen militärische Ziele im Iran ins Visier genommen zu haben.

In der Hauptstadt Teheran sei eine Kommandozentrale der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und in Isfahan eine Stätte zur Herstellung und Lagerung von Waffen getroffen worden, hieß es in einer Armeemitteilung.

Israel und die USA begründen den Krieg mit der Bedrohung durch Irans Raketen- und Atomprogramm. Irans Streitkräfte haben als Reaktion auf die Luftangriffe Ziele in mehreren Ländern der Region attackiert.

Flammen steigen aus einem Öllager südlich der Hauptstadt auf, als die Stadt während der amerikanisch-israelischen Militärkampagne getroffen wird.
Flammen steigen aus einem Öllager südlich der Hauptstadt auf, als die Stadt während der amerikanisch-israelischen Militärkampagne getroffen wird.  © Vahid Salemi/AP/dpa

10. März, 6.07 Uhr: Börsen nach Trump-Aussage zum Iran-Krieg im Plus

Die Börsen hingegen goutierten Trumps Aussagen. Japans Leitindex Nikkei 225 legte zum Start um etwa drei Prozent zu. Südkoreas Leitindex Kospi ging mit einem 5,5-Prozent-Plus in den Handelstag.

In China zeigten der Hongkonger Index Hang Seng mit 1,3 Prozent und der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien in Festlandchina abbildet, zum Start mit 0,8 Prozent leicht nach oben.

Auch auf dem Energiemarkt sorgte die Aussicht auf ein baldiges Kriegsende für Entspannung: Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel auf 89,20 US-Dollar pro Fass (159 Liter) - gut 30 Dollar weniger als noch in der Nacht zum Montag.

Titelfoto: IBRAHIM AMRO / AFP

