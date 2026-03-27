Nahost-Konflikt: Israel greift Raketenproduktionsstätten im Iran an

US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum zum Einlenken der iranischen Führung im Krieg noch einmal verschoben.

Iran - US-Präsident Donald Trump (79) hat sein Ultimatum zum Einlenken der iranischen Führung im Krieg noch einmal verschoben.

Donald Trump (79) hat dem Iran nochmals Aufschub gewährt. © Mary Altaffer/POOL AP/AP/dpa Die Frist zur Freigabe der Straße von Hormus werde auf Bitte des Irans verlängert, bis zum 6. April (US-Ortszeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte Trump unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche an. Allerdings hatte die Führung in Teheran zuvor schon erklärt, dass sie sich ohnehin keinem Ultimatum zu beugen gedenke. Medienberichten zufolge erwägt die US-Regierung nun die Verlegung 10.000 zusätzlicher Soldaten in die Konfliktregion. Eigentlich wäre die von Trump gesetzte Frist bereits in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit und dann, nach einer ersten Verlängerung, am Samstag deutscher Zeit abgelaufen. Israel Krieg Ex-"Tagesschau"-Sprecher flüchtet aus Israel - aus Liebe zu seinen Kindern Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

27. März, 9.27 Uhr: Israel greift Raketenproduktionsstätten im Iran an

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut Ziele im Iran angegriffen. Ins Visier seien dabei unter anderem Produktionsstätten für ballistische Raketen, Raketenlager und Raketenabschussrampen genommen worden, teilte das israelische Militär am Morgen mit. Angriffe habe es unter anderem in der iranischen Hauptstadt Teheran gegeben. Ziel sei es, den iranischen Beschuss auf Israel einzuschränken. Dennoch heulten wegen Angriffen aus dem Iran in der Nacht erneut die Sirenen in Israel, darunter in der Küstenmetropole Tel Aviv. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Israels Militär will den iranischen Raketenbeschuss auf Israel einschränken und nimmt deshalb entsprechende Ziele im Iran ins Visier. © JACK GUEZ / AFP

Russlands Regierung hat den Vorwurf der Weitergabe von Geheimdienstinformationen an den Iran zur Bekämpfung von US-Militärobjekten im Nahen Osten zurückgewiesen. "Wir haben dem Iran bestimmte Arten militärischer Güter geliefert, aber dem Vorwurf, dass wir dem Iran mit Aufklärungsdaten helfen, können wir nicht zustimmen", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow (76) in einem Interview mit dem Sender France Television, das auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht wurde. Die Koordinaten der US-Militärbasen in der Region seien bekannt und offen zugänglich. Sie müssten nicht vom Geheimdienst übermittelt werden. "Ich wundere mich nicht darüber, dass der Iran sie attackiert", sagte Russlands Chefdiplomat. Er bestätigte dabei, dass Moskau und Teheran weiterhin strategische Partner seien.

Laut Sergej Lawrow (76) gab es keine Weitergabe von Aufklärungsdaten durch Russland an den Iran. © Alexander Zemlianichenko/Pool AP/dpa

27. März, 7.36 Uhr: Pistorius bestätigt Umleitung von Waffen in Nahen Osten nicht

Verteidigungsminister Boris Pistorius (66, SPD) hat sich vorsichtig zu Berichten über eine Umleitung von US-Waffen aus der geplanten Ukraine-Hilfe in den Nahen Osten geäußert. Für die deutsche Beteiligung an dem sogenannten Purl-Programm könne er das nicht bestätigen, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in einem australischen Werk des deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall nahe Brisbane. Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben. Der Politiker trat zudem Befürchtungen wegen der Reichweite iranischer Raketen entgegen, die theoretisch auch Ziele in Europa erreichen könnten. Europa sei "sicher, zumal Deutschland sich ja nicht alleine verteidigt im Rahmen der Luftverteidigung, sondern es im Kontext passiert mit den Nato-Luftverteidigungskräften", so Pistorius.

Vonseiten des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius (66, SPD) kommt keine Bestätigung zur Umleitung von Waffen in den Nahen Osten. © Peter Kneffel/dpa

26. März, 22.10 Uhr: Israel droht mit Tötung weiterer Führungsfiguren im Iran

Israels Armee hat nach der Tötung des Marine-Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden, Admiral Aliresa Tangsiri, damit gedroht, weitere wichtige Führungsfiguren im Iran ins Visier zu nehmen. Die Tötungen würden nicht aufhören, sagte Militärsprecher Effie Defrin am Abend. "Wir werden weiterhin jeden verfolgen, der Israel bedroht." Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für den Tod des Marine-Kommandeurs. Israels Armee teilte am Abend außerdem mit, die israelische Luftwaffe habe am Mittwoch in Kermanschah und Desful Waffenlager, Raketenabschussrampen sowie dort tätige Iraner ins Visier genommen. Zudem habe das israelische Militär am Mittwoch sowie in der Nacht zu Donnerstag in Teheran und im Zentrum des Irans Waffenproduktionsstätten angegriffen.

Israel hat bereits mehrere ranghohe Personen des iranischen Machtapparats gezielt getötet, zuletzt auch den Marine-Kommandeur der Revolutionsgarden. © Vahid Salemi/AP/dpa

26. März, 21.43 Uhr: Trump verlängert Iran-Ultimatum erneut

US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus erneut verlängert. Bis zum Abend des 6. Aprils (US-Ostküstenzeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte Trump unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche auf der Plattform Truth Social an.

US-Präsident Donald Trump (79) verlängert das Iran-Ultimatum erneut. © Alex Brandon/AP

Im Libanon sind im Laufe des Tages zwei israelische Soldaten getötet worden. Israels Armee meldete am Abend den Tod eines 21-Jährigen, am Morgen hatte sie bereits den Tod eines anderen, ebenfalls 21 Jahre alten Soldaten verkündet. Damit kamen Militärangaben zufolge bei den kürzlich begonnenen israelischen Bodeneinsätzen im Süden des Nachbarlandes bislang vier Soldaten ums Leben. Israelischen Medienberichten zufolge wurde einer der beiden Soldat bei einem Raketenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz getötet. Laut Armee wurden bei dem Vorfall auch weitere Soldaten verletzt. Der andere Soldat sei bei einem Schusswechsel mit Mitgliedern der vom Iran unterstützten Schiitenorganisation getötet, berichteten lokale Medien weiter.

Seit Beginn des Iran-Kriegs feuert die Hisbollah wieder Raketen auf Israel, das Land reagiert mit Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Libanon. Dabei sind nun erneut Soldaten ums Leben gekommen. (Archivbild) © Ilia Yefimovich/dpa

26. März, 21.07 Uhr: Iran weist Trumps Ultimatum zurück

Der Iran wird sich laut Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf keinem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump beugen. "Niemand kann dem Iran und den Iranern ein Ultimatum stellen", erklärte er auf der Plattform X. Die Kinder des Irans würden den Kampf bis zum endgültigen Sieg fortsetzen und diesen Teufelskreis von Krieg, Waffenruhe und wieder Krieg durchbrechen. Trump hatte dem Iran damit gedroht, Kraftwerke und Energieanlagen zu zerstören, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht vollständig und "ohne Drohungen" für den Schiffsverkehr öffnen. Ursprünglich hatte er dafür ein Ultimatum gesetzt, das in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit ausgelaufen wäre. Am Montag hatte er dann angekündigt, wegen "sehr guter und produktiver Gespräche" für weitere fünf Tage auf solche Angriffe zu verzichten.

Der Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf. © Hamed Malekpour/Khane Melat/dpa

26. März, 21.04 Uhr: Meldung Ultimatum an den Iran - Trump schließt Verschiebung nicht aus

US-Präsident Donald schließt bei seinem Ultimatum an den Iran eine weitere Verschiebung nicht aus. "Ich weiß es noch nicht", sagte er in Washington auf die Frage, ob die Frist aufgeschoben sei. Trump sagte, der Sondergesandte Steve Witkoff, Vizepräsident JD Vance und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner würden ihn über den Fortgang der Verhandlungen unterrichten. Davon hänge ab, ob es bei dem Ultimatum bleibe. "Wir haben jede Menge Zeit", sagte Trump. Trump hatte dem Iran damit gedroht, Kraftwerke zu zerstören, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht vollständig und "ohne Drohungen" für den Schiffsverkehr öffnen.

US-Präsident Donald Trump (79). © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

26. März, 19.18 Uhr: Trump lüftet Geheimnis um "riesiges Geschenk" aus Teheran

Der Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zehn Öltankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gewährt. Die iranische Seite habe das angeboten, um in den Verhandlungen mit den USA ihre Zuverlässigkeit zu untermauern, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Washington. "Wir haben es wohl mit den richtigen Leuten zu tun", sagte Trump. Vor seinen Bemerkungen fragte Trump seinen Sondergesandten Steve Witkoff am Kabinettstisch, ob er die Informationen teilen dürfe - offenbar weil es sich um vertrauliche Angaben handelt. "Ich hoffe, ich habe deine Verhandlungen nicht vermasselt", sagte Trump in Richtung Witkoff. Am Dienstag hatte Trump die Iraner in kryptischen Worten für ein Geschenk gelobt, das sie den USA gemacht hätten. "Es war ein riesiges Geschenk, das unglaublich viel Geld wert war", sagte er. Details wollte er zunächst nicht verraten.

26. März, 19.16 Uhr: Meldung Trump bezeichnet Kontrolle über Irans Öl als "Option"

US-Präsident Donald Trump hat es als Option bezeichnet, die Kontrolle über das iranische Öl zu übernehmen. Während einer Kabinettsitzung im Weißen Haus von einem Journalisten darauf angesprochen, sagte er: "Ich würde nicht darüber sprechen. Aber es ist eine Option." Die USA hatten kürzlich iranische Militärstandorte auf der für den iranischen Ölexport wichtigen Insel Charg im Persischen Golf angegriffen. Am vergangenen Montag ordnete Trump wegen laufender Gespräche mit dem Iran dann an, die Energieinfrastruktur des Landes für fünf Tage nicht anzugreifen.

Noch am Montag ordnete der US-Präsident an, die Energieinfrastruktur des Iran fünf Tage lang nicht anzugreifen. © Alex Brandon/AP/dpa

26 März, 19.15 Uhr: Trump kritisiert Nato im Iran-Krieg: "Das war ein Test"

US-Präsident Donald Trump hat die ausbleibende Hilfe von Nato-Verbündeten bei der Sicherung der Straße von Hormus im Iran-Krieg erneut kritisiert. Der Republikaner sagte bei einer Kabinettsitzung in Washington: "Das war ein Test für die Nato." Er sei sehr enttäuscht. Man werde sich daran erinnern und "niemals vergessen", drohte er. Die USA hatten Nato-Verbündete um Hilfe bei der Sicherung der durch den Iran-Krieg quasi blockierten Schifffahrt durch die für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge gebeten. Dies blieb auch von deutscher Seite aus.

Donald Trump (79) ist sauer auf Nato-Verbündete, weil sie ihm nicht bei der Sicherung der Straße von Hormus im Iran-Krieg helfen. © Alex Brandon/AP

26. März, 17.42 Uhr: Golf-Staaten sagen, Iran hat rote Linien überschritten

Die Golf-Staaten haben die iranischen Angriffe auf arabische Länder am Golf stark kritisiert. Irans Verhalten sei destabilisierend und habe roten Linien überschritten, sagte der Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats, Dschasim al-Budaiwi, einem Bericht des saudischen Fernsehsenders Al-Arabija zufolge vor Diplomaten. Dazu gehöre, die Straße von Hormus zu schließen und Gebühren für deren Passage zu verlangen. Im laufenden Krieg habe der Iran 85 Prozent seiner Raketen auf Golf-Staaten abgefeuert, sagte al-Budaiwi den Angaben zufolge. Seine Region übe "größtmögliche Zurückhaltung gegenüber der iranischen Aggression". Die Staaten hätten entschieden, nicht zu reagieren, um den Konflikt nicht auszuweiten.