 52.714

Nahost-Konflikt: Mehrere Raketeneinschläge in Zentral-Israel

Der Staat Israel habe einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen. Nun beginnt der Gegenangriff.

Nahost - Israel greift erneut den Iran an. Der Staat Israel habe einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen, gab Verteidigungsminister Israel Katz (70) bekannt.

Zivilisten stehen in einem Schutzraum, nachdem Alarm infolge eines israelischen Angriffs auf den Iran ausgelöst wurde.
Zivilisten stehen in einem Schutzraum, nachdem Alarm infolge eines israelischen Angriffs auf den Iran ausgelöst wurde.  © Oded Balilty/AP/dpa

Die USA beteiligen sich nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 an den Angriffen des Verbündeten. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff.

Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Irans Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel.

Ex-Tagesschau-Sprecher erlebt Nahost-Eskalation aus nächster Nähe
Israel Krieg Ex-Tagesschau-Sprecher erlebt Nahost-Eskalation aus nächster Nähe

Der Ex-Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber (46) erlebte die Eskalation in Israels Hauptstadt Tel Aviv aus nächster Nähe und teilte Einblicke auf seinem Instagram-Account.

Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

28. Februar, 16.49 Uhr: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in Nahost-Region

Das Auswärtige Amt verschärft nach der militärischen Eskalation zwischen Israel und dem Iran die Reise- und Sicherheitshinweise für die ganze Region.

Wie nach einer Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung aus dem Ministerium zu hören war, gelten jetzt Reisewarnungen für Israel, Bahrain, Irak, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Für Iran besteht schon seit 2022 eine Reisewarnung.

Die jeweiligen deutschen Auslandsvertretungen stünden in Kontakt mit den deutschen Staatsangehörigen vor Ort, hieß es aus dem Ministerium weiter. Das Auswärtige Amt habe zudem Fürsorgemaßnahmen für seine entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen.

28. Februar, 16.36 Uhr: Verletzte nach Explosionen in Dubai

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP waren in Dubai mehrere Explosionen zu hören.

Laut dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate wurden zuvor mehrere Drohnen und Raketen aus dem Iran abgefangen. Dennoch seien im Zuge des Angriffs mehrere Personen verletzt worden, darunter Mitarbeiter eines Flughafens.

28. Februar, 16.29 Uhr: Iranische Drohne schlägt am Flughafen in Kuwait ein

Der Kuwait International Airport wurde nach Angaben der staatlichen Luftfahrtbehörde von einer iranischen Drohne getroffen.

Dabei seien einige Mitarbeiter des Flughafens leicht verletzt worden. Zudem habe es Schäden an einem der Terminals gegeben.

28. Februar, 16.25 Uhr: Israelische Luftwaffe beginnt Angriffe auf Irans Raketenwerfer

Nachdem die Angriffe auf iranischen Verteidigungssysteme abgeschlossen worden seien, hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben damit begonnen, die Raketenabschussrampen aus der Luft zu bombardieren.

"Die Luftwaffe hat mit Luftangriffen begonnen und attackiert nun Raketenwerfer im Iran, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", hieß es dazu.

28. Februar, 16.16 Uhr: Teenager bei iranischem Angriff von Raketensplitter getroffen

Nach Angaben der israelischen Nachrichtenagentur "Walla" wurde infolge der jüngsten Raketeneinschläge (siehe Eintrag zuvor) ein 17-Jähriger leicht verletzt.

Er sei von Splittern einer Rakete an seinen unteren Gliedmaßen getroffen worden.

28. Februar, 16.12 Uhr: Mehrere Raketeneinschläge in Zentral-Israel

Unter Berufung auf Angaben der israelischen Hilfsorganisation "Magen David Adom" (MDA) berichtete die Zeitung "The Jerusalem Post" von insgesamt drei Raketeneinschlägen in Zentral-Israel.

Angaben zu Verletzten oder Todesopfern lagen nicht vor.

In Israel heulen derzeit nahezu durchgängig die Sirenen. Bürger suchen Schutz, etwa in einer U-Bahn-Station.
In Israel heulen derzeit nahezu durchgängig die Sirenen. Bürger suchen Schutz, etwa in einer U-Bahn-Station.  © Oded Balilty/AP/dpa

28. Februar, 16.03 Uhr: Ali Chamenei angeblich kurz vor Live-Auftritt

Nach Angaben des iranischen Senders "Al-Alam TV" sei in Kürze eine Rede des iranischen Anführers Ali Chamenei (86) geplant, wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtete.

28. Februar, 15.58 Uhr: Opferzahl nach Angriff auf Mädchenschule steigt weiter

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Mindab, Mohammad Radmehr, sei die Zahl der Todesopfer nach einem angeblichen Angriff auf eine Mädchenschule auf 63 gestiegen.

Weitere 92 Schüler seien zudem verletzt worden.

28. Februar, 15.50 Uhr: Saudi-Arabien verurteilt iranische Angriffe auf Riad

Das Außenministerium Saudi-Arabiens hat die "unverhohlenen und feigen" iranischen Angriffe auf die Hauptstadt Riad und weitere Zeile verurteilt.

Die Raketen hätten zwar erfolgreich abgefangen werden können, dennoch zeigte sich das Saudi-Königreich über die Angriffe erzürnt: "Sie sind in keiner Weise zu rechtfertigen und erfolgten, obwohl den iranischen Behörden bekannt war, dass das Königreich zugesichert hatte, seinen Luftraum und sein Territorium nicht für Angriffe auf den Iran zur Verfügung stellen zu lassen."

28. Februar, 15.43 Uhr: Iran bereit zur "Deeskalation"

Irans Außenminister Abbas Araghtschi (63) erklärte gegenüber dem US-Sender "NBC", dass der Iran grundsätzlich an einer Deeskalation interessiert sei.

"Es waren die Vereinigten Staaten und Israel, die diese Aggression begonnen haben. Es gibt also keine Grenzen für uns, uns zu verteidigen, aber sobald die Aggression gestoppt ist, würden wir auch unsere Selbstverteidigung stoppen", sagte er.

Titelfoto: Oded Balilty/AP/dpa

Mehr zum Thema Israel Krieg: