Nahost-Konflikt: Schweiz sieht im Iran-Krieg Verstoß gegen Völkerrecht

Israels Luftwaffe flog erneut Angriffe im Iran.

Iran - Israels Luftwaffe flog erneut Angriffe im Iran. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee am Sonntag auf Telegram mit.

Ein riesiger Feuerball war in der Nacht zum Sonntag in Teheran zu sehen.
Ein riesiger Feuerball war in der Nacht zum Sonntag in Teheran zu sehen.  © Vahid Salemi/AP/dpa

In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert.

In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten.

Israels Armee erklärte, Irans Streitkräfte nutzten die Tanks für ihre militärische Infrastruktur. Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, die Bombardierung einer Ölraffinerie.

8. März, 14.09 Uhr: Schweiz sieht im Iran-Krieg Verstoß gegen Völkerrecht

Die Schweizer Regierung bezeichnet den Iran-Krieg als Verstoß gegen das Völkerrecht.

Verteidigungsminister Martin Pfister (62) sagte der "Sonntagszeitung": "Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Angriff auf den Iran eine Verletzung des Völkerrechts darstellt."

Zur Begründung sagte Pfister: "Weil er aus unserer Sicht einen Verstoß gegen das Gewaltverbot darstellt. Wir rufen alle Konfliktparteien auf, die Gewalt einzustellen und die Zivilbevölkerung zu schonen."

Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister (62) äußerte sich kritisch zum Iran-Krieg.
Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister (62) äußerte sich kritisch zum Iran-Krieg.  © Kay Nietfeld/dpa

8. März, 13.43 Uhr: Augenzeugen hören Explosionen in Abu Dhabi

In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, waren am Sonntag Explosionen zu hören, berichteten Augenzeugen gegenüber der AFP.

Abu Dhabi ist seit über einer Woche regelmäßigen Angriffen ausgesetzt, seit Teheran seine Vergeltungskampagne in der Region begonnen hat.

8. März, 13.18 Uhr: Wann werden weitere gestrandete Touristen nach Hause geflogen?

Noch immer sitzen Tausende gestrandete Urlauber wegen des Iran-Kriegs in der Nahost-Region fest.

Doch allein am Wochenende wurden Hunderte zurück nach Deutschland geflogen. So landeten in der Nacht zum Sonntag in Hannover zwei Tui-Flüge mit 250 Reisenden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Auswärtige Amt schrieb zudem am Samstag bei Instagram, es seien erneut 220 Menschen ausgeflogen worden. 

Tui-Chef Sebastian Ebel (62) sagte der Deutschen Presse-Agentur, geplant sei, bis spätestens Mittwoch alle Veranstalter-Kunden nach Deutschland gebracht zu haben. Es gehe um mehrere tausend europäische Tui-Kunden. 

8. März, 13.00 Uhr: Explosionen über Tel Aviv

Über Tel Aviv waren Explosionen zu hören, nachdem die Armee neue Raketen aus dem Iran identifiziert hatte, berichtete ein AFP-Journalist.

Weitere Informationen wird es erst im Laufe des Tages geben.

8. März, 12.47 Uhr: Über 394 Todesopfer nach israelischen Angriffen

Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon sind in der vergangenen Woche 394 Menschen getötet worden, darunter 83 Kinder und 42 Frauen, sagte der libanesische Gesundheitsminister.

Zudem seien neun Rettungskräfte unter den Toten.

8. März, 12.33 Uhr: Papst wünscht sich Kriegsende im Nahen Osten

Papst Leo XIV. betete am Sonntag, dass das "Dröhnen der Bomben" im Nahen Osten aufhören möge.

"Wir erheben unser demütiges Gebet zum Herrn, dass das Dröhnen der Bomben aufhöre, die Waffen verstummen und sich ein Raum für den Dialog öffne, in dem die Stimmen der Völker gehört werden können", sagte der Papst am Ende des Angelusgebets.

8. März, 12.07 Uhr: Russisches Flugzeug evakuiert über 100 Menschen aus dem Libanon

Wie ein libanesischer Beamter vor wenigen Minuten mitteilte, seien 117 Iraner, darunter auch Diplomaten, mit einem russischen Flugzeug aus dem Libanon evakuiert worden.

Weitere Informationen wird es erst im Laufe des Tages geben.

Bereits vor einigen Tagen flog eine russische Maschine über den emiratischen Luftraum. (Archivfoto)
Bereits vor einigen Tagen flog eine russische Maschine über den emiratischen Luftraum. (Archivfoto)  © AFP

8. März, 11.41 Uhr: Macron reist nach Zypern, während Frankreich Kriegsschiffe ins Mittelmeer entsendet

Der französische Präsident Emmanuel Macron (48) wird am Montag Zypern besuchen, teilte sein Büro mit.

Frankreich entsendet Kriegsschiffe ins Mittelmeer, nachdem es vor einigen Tagen einen Drohnenangriff auf Zypern gegeben hatte.

Macron wird seinen zypriotischen Amtskollegen Nikos Christodoulides (52) und den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis (58) treffen, um "Solidarität" zu demonstrieren.

8. März, 11.32 Uhr: Nachfolger Chameneis ernannt - Expertenratsmitglied deutet auf Sohn Modschtaba hin

Rund eine Woche nach der Tötung von Ayatollah Ali Chamenei (†86) hat das zuständige Gremium im Iran nach Angaben mehrerer Mitglieder dessen Nachfolger bestimmt.

Der Name des neuen geistlichen Oberhaupts der Islamischen Republik wurde zunächst offiziell nicht bekannt gegeben.

Ein Mitglied des Expertenrats deutete  jedoch an, dass die Wahl auf Chameneis Sohn Modschtaba Chamenei (56) gefallen sei.

8. März, 11.03 Uhr: Neue israelische Drohungen gegen künftigen Chamenei-Nachfolger

Das israelische Militär hat vor der Wahl eines Nachfolgers des getöteten iranischen Staatsführers Ajatollah Ali Chamenei (†86) erneut gedroht, dass auch dieser nicht sicher sei.

"Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht", hieß es in einem Post auf der Plattform X.

Die Warnung gelte für alle, die planten, an dem Treffen zur Wahl eines Nachfolgers Chameneis teilzunehmen.

Der iranische Staatsführer Ajatollah Ali Chamenei (†86) starb infolge eines gezieltern Luftangriffes in Teheran.
Der iranische Staatsführer Ajatollah Ali Chamenei (†86) starb infolge eines gezieltern Luftangriffes in Teheran.  © Vahid Salemi/AP/dpa

8. März, 9.55 Uhr: Treibstoff-Versorgung in Teheran nach Angriffen eingestellt

Die Treibstoffversorgung in der iranischen Hauptstadt sei nach US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf Öldepots in und um die Stadt "vorübergehend unterbrochen" worden, sagte ein Beamter.

"Aufgrund von Schäden am Treibstoffversorgungsnetz ist die Verteilung vorübergehend unterbrochen", sagte Teherans Gouverneur Mohammad Sadegh Motamedian (54) laut der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA.

"Das Problem wird gelöst", fügte er hinzu.

Die Angriffe auf Teheran und die umliegenden Regionen dauern weiter an.
Die Angriffe auf Teheran und die umliegenden Regionen dauern weiter an.  © Rabih DAHER / AFP

8. März, 9.30 Uhr: Wasser-Entsalzungsanlage bei Angriff in Bahrain beschädigt

Iran hat bei seinen Angriffen in den Golfstaaten nun auch eine wichtige Anlage für die Aufbereitung von Trinkwasser getroffen.

Bei einem Drohenangriff sei eine Anlage zur Wasser-Entsalzung beschädigt worden, teilte Bahrains Innenministerium heute mit. Es handle sich um "iranische Aggression, die sich willkürlich gegen zivile Ziele" richte.

Ähnlich wie weitere der Golfstaaten ist das kleine Land Bahrain für seine Wasserversorgung stark auf die Entsalzung von Meerwasser angewiesen. Die Arabische Halbinsel ist eine sehr trockene Region mit nur wenigen natürlichen Süßwasser-Ressourcen.

