Terror-Festung "Imad 4" - Hisbollah prahlt mit unterirdischer Raketenbasis

Libanon - Während in Katar Friedensverhandlungen laufen, hat die Hisbollah-Miliz Bilder einer unterirdischen Raketenbasis veröffentlicht. Die Basis dient nur einem Zweck: So viele Raketen wie möglich auf Israel abzufeuern.

Der Stützpunkt ist der ganze Stolz der Hisbollah-Propaganda. © Hisbollah via Al Mayadeen

Das Objekt mit dem Namen "Imad 4" verfügt über ein ausgedehntes Tunnelsystem, mobile Abschussrampen und Platz für Hunderte Kämpfer. Sollte sich der Konflikt noch weiter zuspitzen, will die Hisbollah von hier Ziele in Israel angreifen.

In einem am Freitag vom Hisbollah-Fernsehen ausgestrahlten Video sind Kämpfer auf Motorrädern und mit mehreren mit Raketen beladenen Lastwagen zu sehen, die durch breite Tunnel fahren. Auch eine mobile Abschussrampe wird gezeigt, die unter einer Luke in Position geht.

Unterlegt ist das knapp viereinhalb Minuten lange Video mit englischen und hebräischen Untertiteln und Reden führender Hisbollah-Kader. Der Stützpunkt verfüge über ein ganzes Arsenal an gelenkten und ungelenken Raketen, Kampfdrohnen, Ausrüstung sowie über ein Kommando- und Kontrollzentrum, tönen die Islamisten im Propaganda-Video.

Offenbar halten die Islamisten die unterirdische Anlage für besonders gut geschützt, um israelischen Luftschlägen zu trotzen. Wie der Propaganda-Sender "Al Mayadeen" berichtet, soll die Hamas-Festung über ein fortschrittliches Kommunikationssystem verfügen. Innerhalb von Minuten könne man Abschussbefehle ausführen. Die Kommunikation würde verschlüsselt ablaufen.

Die Hamas sieht sich offenbar in einigen Bereichen auf Augenhöhe mit der israelischen Armee.