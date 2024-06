Warnung kam schon Wochen vorher: Hätte das Hamas-Massaker verhindert werden können?

Am 7. Oktober 2023 feuerten militante Palästinenser zahlreiche Raketen auf Israel. Bei der blutigsten Eskalation des Konflikts seit Mai 2021 wurden in Israel mindestens 70 Menschen getötet. © Mohammed Abed/AFP

Der öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtete am Montag, eine Aufklärungseinheit der israelischen Armee habe am 19. September in einem Bericht an ihre Vorgesetzten konkrete Vorbereitungen der Hamas beschrieben - weniger als drei Wochen vor deren Großangriff am 7. Oktober.

Das Dokument der israelischen Geheimdiensteinheit 8200 enthielt demnach konkrete Hinweise auf Hamas-Elitekämpfer, die sich darauf vorbereiteten, Militärbasen und zivile Ortschaften im Süden Israels anzugreifen. Auch vor den Hamas-Plänen, Geiseln zu nehmen, wurde demnach gewarnt.

Wie Kan unter Berufung auf namentlich nicht genannte Vertreter der Sicherheitskräfte berichtete, war das Schreiben den Geheimdienstmitarbeitern der Gaza-Division und des Südkommandos der Armee bekannt.

Demnach zielten die Pläne der Islamisten darauf ab, hunderte Menschen in den Gazastreifen zu verschleppen. "Die erwartete Zahl der Geiseln: 200 bis 250 Menschen", heißt es laut Kan in dem Dokument.

Bei ihrem brutalen Großangriff auf Israel am 7. Oktober hatten die Islamisten der Hamas und des Palästinensischen Dschihad laut israelischen Angaben 1194 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, darunter Frauen und Kinder. Einige von ihnen wurden inzwischen freigelassen, andere befreit.

116 Geiseln sind demnach noch immer in der Gewalt der Hamas und weiterer Palästinensergruppen. 41 von ihnen sind vermutlich tot.