Als ich an einem sonnigen Tag in Neukölln den LBS-Spießer Ingo Naujoks fotografierte

Berlin - TV, TikTok , Instagram , Snapchat und, ja, Zeitung. Wir leben in einer medial geprägten Welt, einer Welt der Bilder. Doch wer drückt auf den Auslöser? Einblick in den Alltag eines Fotografen.

Ever Montgomery (gespielt von Ingo Naujoks) bittet seine Nachbarin Senga Quinn (gespielt von Nadine Schori) um Tanzunterricht. © Denis Zielke/TAG24

Wer an Theater denkt, denkt an rauschende Nächte, Blitzlichtgewitter, Stars auf dem roten Teppich. Irgendwo in Berlin-Mitte.

Anders gelagert ist dieser Lokaltermin. Es ist frühe Mittagszeit, ungewöhnlich.

Schauplatz ist die immerhin und immerzu quirlige Karl-Marx-Straße. Der Weg führt mich, den Autor dieser Zeilen, zum Heimathafen Neukölln. Eingeräumt ist eine Fotoprobe zur Neuauflage von "Die Tanzstunde" mit Nadine Schori (48, spielte schon mit Theater-Legende Katharina Thalbach) und Ingo Naujoks (62, "Morden im Norden").

Letzteren kennen viele zudem noch als Anarcho-Vater aus einem Werbespot der Landesbausparkasse von 2004, dessen zottelige Bauwagen-Tochter zu ihm sagte: "Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden."

Den vielseitigen Schauspieler ("Karniggels") zu sehen, ist mir aus vielerlei Gründen ein inneres Blumenpflücken, aber schweifen wir nicht ab. Es ist 11.45 Uhr, im Heimathafen werden die ersten 30 Minuten von "Die Tanzstunde" gezeigt, ein komisch-tragisches Stück über zwei Großstadtneurotiker in bester Woody-Allen-Manier.

Da ist zum einen Senga Quinn. Sie brach sich bei einem Unfall ein Bein, bangt nun wegen der Verletzung um ihre Zukunft als Tänzerin.

Zum anderen ihr Nachbar Ever Montgomery. Der Geowissenschaftler ist Autist. Er muss für eine Preisverleihung tanzen lernen, aber seine komplexe Entwicklungsstörung erlaubt ihm keinen Körperkontakt. Jede Berührung ist für ihn "wie Wasserfolter".