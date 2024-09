Ruhe statt Randale: Abgesang auf den Berliner Freibad-Sommer

Berlin - Schluss, aus, vorbei: Die Freibad-Saison in Berlin neigt sich dem Ende zu. Höchste Zeit also für eine kleine Rückschau.

Im Mehrzweckbecken herrschte gähnende Leere. © Denis Zielke/TAG24

Noch bis zum vergangenen Wochenende sah es so als, als ob sich der Sommer noch nicht verabschieden wollte. Bei Temperaturen über 30 Grad zog es viele Schwimmbegeisterte wieder in die Freibäder.

Mitunter musste damit gerechnet werden: kein Einlass, weil es zu voll wurde. Was also mit den gekauften Online-Tickets anstellen, die sieben Tage lang gültig sind? Hingehen, wenn das Wetter weniger einladend ist.

So geschehen am gestrigen Montag. Bei immerhin 18 Grad packte ich am sehr frühen Abend meine Sachen und visierte das Sommerbad Neukölln, auch Columbiabad genannt, an.

Vor Ort folgte die erste Überraschung: keine Security am Eingang. Diese soll eigentlich sicherstellen, dass nur Leute mit Personalausweis das Bad betreten und keine Glasflaschen oder gefährliche Gegenstände mit hineinnehmen. Immerhin sorgte das Columbiabad in der Vergangenheit wegen Gewaltvorfällen regelmäßig für Negativschlagzeilen.

Also die Sachen fix im Spind verstaut und das Wasser angesteuert. Schon auf dem Weg zum Mehrzweckbecken herrschte gähnende Leere, die sich später fortsetzte: Weniger als zehn Personen zogen dort entspannt ihre Bahnen, wo unlängst erst der Berliner Musiker Peter Fox (52, "Haus am See") ein spontanes Konzert gab.

Auch die Schwimmmeister räumten jedenfalls auf den Aufsichtstürmen bereits ihren Posten. Nach dem Ende der Sommerferien stand auch bei der Rutsche niemand mehr Schlange. Hier galt die Devise: freie Fahrt.