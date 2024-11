Ru(e)cksicht? Nein, danke - jetzt weiß ich, wie Moses sich gefühlt haben muss

Berlin - Am Dienstag war es wieder einmal so weit: Die Bahnfahrt auf dem Weg ins Büro gestaltete sich gelinde gesagt schwierig und man fragt sich als Mensch mit ein wenig gesundem Menschenverstand: Geht das nicht auch anders?

Menschen quetschen sich mit Rucksäcken auf dem Rücken in die ohnehin schon volle U-Bahn. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Bereits nach nur wenigen Stationen ist die U8 voll - liegt daran, dass die S1 momentan zwischen WIttenau und Oranienburger Straße unterbrochen ist und viele Menschen natürlich in den Untergrund ausweichen.

Man kommt sich zwar nicht ganz so vor wie in Tokio, aber es ist schon ziemlich eng. Was mache ich also? Ich nehme meinen Rucksack vom Rücken und trage ihn in der Hand, um nicht noch mehr Platz für mich zu beanspruchen.

Da könnte man doch eigentlich denken, dass zumindest einige andere diesem Beispiel folgen, aber Pustekuchen. Besonders wenn die Kids zur Schule wollen, ist das ein großes Problem.

Nun gut, dass die Pennäler vielleicht noch nicht so weit mitdenken, sei ihnen an dieser Stelle verziehen, aber auch Erwachsene kommen nicht auf die glorreiche Idee, ihre Rucksäcke abzuschnallen.