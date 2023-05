Demo-Mittwoch: Letzte Generation und Antifa ziehen durch Leipzig

Leipzig - Sowohl die Letzte Generation als auch die Antifa wollen am Mittwochnachmittag in Leipzig demonstrieren.

Am heutigen Mittwoch fällt das Urteil gegen die im Antifa-Ost-Prozess beschuldigten Antifaschisten, unter ihnen auch Lina E. Neben Protest-Aufrufen in Dresden und der für Samstag angekündigten Großdemonstration "Tag X" soll in Leipzig auch schon am Mittwoch demonstriert werden. In Dresden wird es parallel zum Prozess eine Kundgebung und später eine Demonstration in der Stadt geben.

Bei der Versammlung soll der Wut über die "Urteile und Repressionen" Luft gemacht und sich gleichzeitig mit allen inhaftierten Antifaschisten solidarisiert werden. Wie die Aktion Antifa auf Twitter ankündigte, soll die Protest-Route ab dem Tauschschrank im Lene-Voigt-Park über Breite Straße und Eisenbahnstraße bis ins Rabet führen.