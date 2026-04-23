Farb-Attacke auf Axel-Springer-Zentrale: Neue Generation schlägt wieder in Berlin zu

Berlin - Aktivisten der Gruppe " Neue Generation " haben am Donnerstagmorgen den Hauptsitz des Medienkonzerns Axel Springer SE in Berlin-Kreuzberg mit Farbe beschmiert.

Blaue Farbe flog auf den Eingang des Axel-Springer-Hochhauses. © Neue Generation

Nach Angaben der Initiative richtete sich die Aktion gegen den Einfluss des Unternehmens auf Politik und öffentliche Meinungsbildung zum angeblich eigenen Vorteil.

Demnach kippten zwei Beteiligte gegen 9.30 Uhr blaue Farbe an die Fassade des Springer-Hochhauses im Stadtteil Kreuzberg. Diese könne nach Bekunden der Gruppe sowohl für die CDU als auch für die AfD stehen.

Weitere Unterstützer brachten Plakate mit politischen Parolen an den Eingangstüren an. Darauf ist zu lesen: "#MerzMafia – demokratiezersetzende Mafia aus Milliardär*innen & Rechten".

Die Polizei konnte sich auf Nachfrage von TAG24 zunächst nicht näher zum laufenden Einsatz äußern.

Die Gruppe begründete den Protest demnach mit Kritik an Verflechtungen zwischen Medien, Wirtschaft und Politik. In einer Mitteilung warf sie dem Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner (63) vor, dass er sich "auf Kosten des Gemeinwohls bereichere", indem er angeblich Politik und Journalismus vermische.

Der Medienmanager gehört zu den einflussreichsten Figuren der deutschen Medienbranche. Der von ihm geführte Konzern ist international tätig und betreibt zahlreiche Medienangebote in Europa und den USA.