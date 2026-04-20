Neue Generation tanzt auf "Stufen der Macht" - bis die Polizei kommt

Berlin - Am vergangenen Mittwoch hatte die Neue Generation eine neue Protestwoche in Berlin angekündigt - am Montag haben sie ihr Vorhaben mit einer ersten Aktion in die Tat umgesetzt.

Henning Jeschke (26, l.) wird am Montag bei der Protestaktion am Reichstag von der Polizei abgeführt. © Presse/Neue Generation

Dabei haben sie gleich ein deutliches Zeichen gesetzt und die "Stufen zur Macht" erklommen, wie die Klima-Rebellen in einem Statement mitteilten.

Demnach sprangen gegen 8.30 Uhr drei Unterstützer der Gruppe auf dem Platz der Republik über einen Zaun vor dem Reichstag.

Anschließend führten sie auf den Stufen des Regierungsgebäudes eine Choreografie auf, wie es hieß. Lange angedauert hat der Spuk jedoch nicht, dann schon nach wenigen Minuten beendete die Polizei die Protestaktion und führte die Demonstranten ab.

"Die Treppe vor dem Reichstag steht symbolisch für den Zugang zur Macht: Hinter diesen Mauern sitzt die 'MerzMafia'", erklärte Pressesprecherin Lilli Nix.

Und weiter: "Mit diesem Protest haben sich drei Menschen auf friedlichste Weise den Zugang zur Macht ertanzt. Denn das ist es, was die Neue Generation ausmacht: Wir geben die Macht den Menschen zurück."