Gewalt-Eskalation gegen Aktivisten: Zahl der Angriffe auf Letzte Generation ist alarmierend

Vom Wassereimer bis zum von der Straße Zerren: Die Formen der Angriffe auf Klima-Aktivisten sind verschieden, doch sie häufen sich. © Screenshot/Twitter/AufstandLastGen (Bildmontage)

Die Haltung des deutschen Durchschnittsbürgers gegenüber den Aktionen der Letzten Generation ließe sich vielleicht am besten so beschreiben: Kampf gegen die Klimakrise, bitte schön, aber zu spät zur Arbeit kommen will deshalb auch niemand.

Von Beginn an schlug den Aktivisten daher Unverständnis entgegen, das sich mit der Zeit zu Wut bis hin zu blankem Hass gewandelt hat. Immer öfter entlädt sich dieser in Angriffen gegen die Blockierer: von vergleichsweise harmlos bis hin zu potenziell lebensbedrohlich.

Eine Umfrage des "RBB" hat dieses Grundgefühl nun erstmals in konkrete Zahlen gefasst. Diese sind alarmierend: Demnach wurden bundesweit bisher 142 Ermittlungsverfahren gegen gewalttätige Autofahrer und Passanten eingeleitet. Die meisten davon wegen Körperverletzung, aber auch Nötigung und Beleidigung zählen zu den Tatvorwürfen.

Die meisten davon - 99 an der Zahl - in Berlin. Was nicht weiter verwundert, gilt die Hauptstadt doch als Protest-Hochburg der Letzten Generation. Hier gab es bislang die meisten Blockade-Aktionen.

Da ein Großteil der Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist in Zukunft wohl mit weiteren Anklagen zu rechnen. Zudem ist die Dunkelziffer hoch: Die Mitglieder der Letzten Generation zeigen die Angreifer in der Regel nicht selbst an.

Besorgniserregend ist die zunehmende Aggressivität, mit der Bürger auf die Störung ihres Alltags durch Sitzblockaden, Klebe-Aktionen und Protestmärsche der Klima-Aktivisten reagieren.