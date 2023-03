Gibt es Geld fürs Kleben? So viel verdient ein gewöhnlicher Klimaaktivist!

Deutschland - Wird die " Letzte Generation " für ihre Arbeit bezahlt? Bislang sind nicht viele Interna der Klimabewegung an die Öffentlichkeit gedrungen. Nun aber lüften die Klimaaktivisten pikante Finanz-Geheimnisse und räumen mit Vorurteilen auf.

Eine Klimaaktivistin wird von der Polizei kurzerhand weggetragen. © Hendrik Schmidt/dpa

Klimaaktivisten sind schwer beschäftigt. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört das Kleben auf der Straße. Doch was verdient ein durchschnittlicher Klima-Kleber mit seiner "Arbeit" eigentlich?

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, hat sich nun erstmals ein aktiver Klimaaktivist zu finanziellen Fragen geäußert.



Lars Werner (31) ist einer der prominenteren Aktivisten, der es bis in die Führungsriege der "Letzten Generation" geschafft hat. Seinen Job in einer psychiatrischen Praxis hat er für den Klimakampf auf der Straße an den Nagel gehängt. Seit Anfang vergangenen Jahres ist er "Vollzeit-Aktivist".

Seit Herbst 2022 erhält Werner ein Gehalt als Klimaaktivist. Dieses beläuft sich auf 950 Euro netto. Damit gilt der Psychologe als armutsgefährdet. Doch dieser Umstand scheint Werner nicht sonderlich zu besorgen.

"Ich wollte Protestaktionen machen, da konnte ich nicht mehr verlässlich für meine Patienten da sein", kommentierte Werner seine Motive für den Klimakampf, welchen er persönlich als "Berufung" betrachtet.