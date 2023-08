Internes Video geleakt: Letzte Generation plant ab Mitte August "intensive Phase" quer durch Bayern

Bayern ist das Bundesland, in dem - laut der Aktivisten - am "massivsten gegen uns und zugleich am laschsten gegen den Klimawandel" vorgegangen wird. © Kay Nietfeld/dpa

Unabhängig von der Wahl der Mittel sind ihre Ziele durchaus erstrebenswert: Der Schutz der Umwelt, des Klimas und eines Planeten, der allen Menschen ein lebenswertes Zuhause ermöglicht.

Dafür aber stören sie - zwar mit friedlichen, aber doch aufsehenerregenden Protesten - den Alltag der Bürger. Ihr Anliegen ist ihnen so ernst, dass sie dafür Festnahmen und Inhaftierungen in Kauf nehmen.

In dem Video "LG: 100 für Bayern", das TAG24 zugespielt wurde, wendet sich ein Mitglied an seine Aktivisten-Kollegen und kündigt unter anderem an, welche Schritte nun als nächstes geplant werden.

Dazu lädt er alle, die bereit sind, die persönlichen Konsequenzen für ihre Aktionen mitzutragen, ein, nach Bayern zu kommen: "An den Ort, wo am massivsten gegen uns und zugleich am laschsten gegen den Klimawandel vorgegangen wird", so der Sprecher in dem Video.

Der Mann hinter dem leicht verpixelten und abgeschnittenen Standbild versucht, möglichst viele Mitglieder nach Bayern einzuladen, umfangreiche Proteste und das Thema Klimaschutz kurz vor der Landtagswahl zur gesellschaftlichen Diskussion zu machen.