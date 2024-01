Klimaaktivisten zerstören Yacht von "Bananen-Willi": Keiner kann Schaden reparieren

Der Schaden an der im Sommer von Anhängern der Letzten Generation beschmierten Yacht Lady M in Neustadt ist immens und längst nicht behoben.

Von Oliver Wunder

Bilsen/Neustadt in Holstein - Der Schaden an der im Sommer von Anhängern der "Letzten Generation" beschmierten Yacht an der Ostsee ist immens.

Aktivisten und Transparente sind mittlerweile von Bord, doch die Farbe befindet sich weiter an der "Lady M". (Archivbild) © --/dpa Mindestens ein hoher sechsstelliger Betrag, wenn nicht sogar eine Millionensumme werde für die Restaurierung des Schiffs benötigt, berichtet das Hamburger Abendblatt unter Berufung auf die Eigner. Es greife zwar Versicherung, aber bislang sei kein Unternehmen gefunden worden, um die stark beschädigten Aufbauen zu reparieren und die Yacht neu zu lackieren. Die Werften seien ausgelastet. Grund des Schadens ist ein Farbanschlag der "Letzten Generation". Am 20. Juni 2023 sprühten Klimaaktivisten die "Lady M" aus Feuerlöschern im "ancora Marina" Yachthafen in Neustadt in Holstein orange an. Die Aktion richtete sich gegen "den zerstörerischen Lebensstil der Superreichen und dem planlosen Zusehen der Bundesregierung dabei", so die "Letzte Generation". Sie traf: Hella Mohr (86). Die Unternehmerin aus Bilsen im Kreis Pinneberg betreibt mit ihrer Familie vier Geschäfte in Schleswig-Holstein mit Waren aus Versicherungsschäden. Die Ramschläden sind im Norden und sogar darüber hinaus unter dem Spitznamen ihres verstorbenen Mannes "Bananen-Willi" bekannt. Das Ehepaar fing mit einem kleinen Bauernhof an, arbeitete hart und war plietsch – pfiffig – genug, um das Geschäft mit den Waren aus Versicherungsschäden aufzubauen. Über die Jahrzehnte schafften es die Mohrs zu Wohlstand. Mit der Yacht "Lady M" erfüllten sie sich 1995 einen Traum, der im Sommer 2023 zerplatzte.

Yacht-Besitzer sehen sich als falsche Adressaten der Klima-Aktion