Aktivisten kleben sich an Yacht fest: Gegen "den zerstörerischen Lebensstil der Superreichen"

Neustadt in Holstein - Unterstützer*innen der " Letzten Generation " protestierten am Dienstagvormittag im "ancora Marina Yachthafen" in Neustadt an der Ostsee nach eigenen Angaben gegen "den zerstörerischen Lebensstil der Superreichen und dem planlosen Zusehen der Bundesregierung dabei".

Aktivist*innen protestieren an Board einer Yacht. © Screenshot/Instagram/letztegeneration

Letzte-Generation-Sprecher Theodor Schnarr über die Aktion am heutigen Dienstag: "Unsere Fragen richten sich an Kanzler Scholz: Was nützen den Reichen und ihren Kindern und Enkelkindern ihre Luxusyachten, wenn sich die Meere in eine stinkende giftgrüne Brühe verwandelt haben? Was nützen ihnen ihre klimatisierten Villen und Bunker in Neuseeland, wenn sie dort in einer Art freiwilligen Verbannung leben?"

Schnarr fordert: "Olaf Scholz, handeln Sie und sorgen Sie mit einer mutigen Politik dafür, dass ein Gesellschaftsrat einberufen wird, der Sie bei der mutigen Entscheidung, die Exzess-Emissionen der Reichen zu stoppen, unterstützt."

Nach Angaben der "Letzten Generation" verfüge der "ancora Marina Yachthafen" über 1440 Liegeplätze (laut dem Yachthafen handelt es sich um 1400 Plätze) und sei somit der größte private Yachthafen an der Ostsee.



Eine Superyacht verursache demnach mehr CO2 als 600 durchschnittliche Bürger*innen Deutschlands, heißt es weiter.

"Die Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung sind völlig ungenügend und sozial ungerecht", urteilen die Aktivist*innen in ihrer Mitteilung.

"Im Gesellschaftsrat können wir eine gerechte Lösung finden, die für die große Mehrheit der Bevölkerung gut ist. Parlament und Regierung sollen anschließend über die vom Gesellschaftsrat erarbeiteten Maßnahmen abstimmen."