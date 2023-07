Klimakleber tritt Haftstrafe an und will "Widerstand im Gefängnis fortführen"

In dieser Zeit wurde sein Strafbefehl aus Deutschland ausgestellt, weil er sich in der Heimat festgeklebt hatte und den Beamten, die ihn von der Fahrbahn lösten, Widerstand entgegenbrachte.

In Skandinavien saß der Informatiker Kevin Hecht (31) bereits 15 Tage in Untersuchungshaft.

"In der Untersuchungshaft in Schweden, sowie in Präventivhaft in Landshut für einen weiteren Protest, hat Kevin Hecht sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Dennoch hat er sich bewusst dafür entschieden, die Haftstrafe anzutreten."