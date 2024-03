Knapp 45.000 Euro noch offen! Klima-Chaoten zahlen nicht für ihre Taten

CDU-Fraktionschef Dennis Thering (39) fordert eine schnelle Aufklärung der Verfahren gegen Klimaaktivisten. © Marcus Brandt/dpa

Insgesamt handelt es sich um Forderungen in Höhe von 61.036,49 Euro, von den bislang erst 15.464,60 Euro beglichen wurden, wie der Senat in seiner Antwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage von CDU-Fraktionschef Dennis Thering (39) mitteilte. Es gehe um 152 Festsetzungsbescheide, die für in den vergangenen zwei Jahren in Hamburg ausgelöste Polizeieinsätze in Rechnung gestellt wurden. Thering forderte eine Beschleunigung der Verfahren.

Laut Senat wurde gegen 104 Kostenfestsetzungsbescheide Widerspruch eingelegt. 19 Verfahren seien bereits erledigt - elf davon durch Zurückweisung des Widerspruchs, und in acht Fällen hätten die Betroffenen den Widerspruch zurückgenommen.

Drei Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, vor dem Klimaaktivisten mit Klagen gegen die Zurückweisung ihrer Widersprüche vorgegangen waren, sind den Angaben zufolge weiter anhängig.

Zudem haben neun Aktivisten, die im März und April vergangenen Jahres für mehrere Tage in Gewahrsam genommen wurden und denen die Stadt die Kosten für die Unterbringung in der Untersuchungshaft in Rechnung gestellt hatte, laut Senat bislang nicht bezahlt. In zwei Fällen habe ein Gericht die Ingewahrsamnahme für rechtswidrig befunden. Zu den übrigen sieben Aktivisten in Rechnung gestellten Gebühren zwischen 643 und 1646 Euro seien bislang keine Zahlungen geleistet worden.