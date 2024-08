Längste Haftstrafe für Klimakleber in der Geschichte der "Letzten Generation"

Berlin - Gegen einen Klimaaktivisten der " Letzten Generation " hat das Amtsgericht Berlin am heutigen Dienstag die höchste Haftstrafe in der juristischen Geschichte ausgesprochen.

Gegenstand des Prozesses waren mehrere Proteste in den Jahren 2022 und 2023, an denen sich der 65-jährige Winfried L. beteiligte.

Die Klimaaktivisten fordern die Politiker auf, zu handeln, anstelle sie wegzusperren. © Fabian Sommer/dpa

"Die Klimakatastrophe löst sich nicht in Luft auf, nur weil diejenigen, die auf sie hinweisen, hinter Gittern sind!", so der Aktivist.

Das harte Urteil erscheint paradox, da Winfried L. nur wenige Wochen zuvor für die Teilnahme an einer Straßenblockade freigesprochen wurde, wie die "Letzte Generation" mitteilte. In Rostock sind am heutigen Dienstag in Rostock sechs Freisprüche für eine Straßenblockade ergangen.

"Die Regierung weigert sich, ihrer Verantwortung nachzukommen, und verlagert den Konflikt auf Institutionen, die damit überfordert sind und zu komplett unterschiedlichen Urteilen gelangen", so Lina J., eine Sprecherin der "Letzten Generation".

Gegen das Urteil wird der zu einer Haftstrafe verurteilte Winfried L. Rechtsmittel einlegen, wie er am Dienstag mitteilte.