"Letzte Generation": Berliner Polizist stößt Klima-Rebellin brutal zu Boden! LKA ermittelt

Berlin - Die Aufregung ebbt nicht ab! Ein Polizeibeamter wird in Berlin gefilmt, wie er eine Frau von hinten zu Boden stößt. In den sozialen Medien entfachten sich Erregungswellen um den Übergriff. Gegen den Polizisten ermittelt jetzt das LKA wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt.

In dem Clip ist zu sehen, wie ein Polizist die Frau von hinten schubst. Sie landet mit dem Gesicht auf dem Gehweg, schlägt mit dem Kopf auf und bleibt zunächst regungslos am Boden liegen. Nach einigen Sekunden dreht der Beamte die Frau zusammen mit einer Kollegin um und fordert sie auf, wieder aufzustehen. Dabei greifen die Beamten ihr unter die Arme.

Laut einem Bericht des "Rundfunk Berlin-Brandenburg" (RBB) entstanden die Aufnahmen am vergangenen Samstag im Zusammenhang mit einer Demonstration der Letzten Generation .

Auch gegen diesen Zivilpolizisten (M.) ermittelt das LKA. © Paul Zinken/dpa

Erst am vergangenen Dienstag hatte ebenfalls ein zuständiges Fachkommissariat Ermittlungen gegen einen weiteren Berliner Polizisten eingeleitet. Auch in diesem Fall steht der Verdacht der Körperverletzungen im Amt im Raum.

Der Beamte war bei einem Farb-Anschlag der Letzten Generation am vergangenen Dienstag auf das Bundeskanzleramt in Berlin-Mitte in Zivil im Einsatz. Er ging mit körperlicher Gewalt gegen Demonstranten vor und soll zwei von ihnen mit einem Farbpinsel durch das Gesicht gestrichen haben.

Ein Video des Übergriffes landete ebenfalls auf der Plattform X und ließ Emotionen hochkochen.