"Letzte Generation" blockiert in Dresden jetzt Fußgänger

Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" blockierten am heutigen Samstag zum dritten Mal in Dresden. Diesmal traf es aber Fußgänger – eine Premiere!

Von Max Patzig

Dresden - Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" blockierten am heutigen Samstag zum dritten Mal in der laufenden Woche Straßen und Wege in Dresden. Diesmal traf es aber Fußgänger – eine Premiere!

Die "Letzte Generation" protestiert am Samstag am Goldenen Reiter. © Max Patzig Die Demonstranten wählten am heutigen Samstag von 14.30 Uhr an eine neue Form des Prostests, um "Menschen aus ihrem normalen Alltag aufzuwecken, in welchem sie die Klimakrise ausblenden", wie es in einer im Vorhinein versendeten Erklärung hieß. Die Blockade von Fußgängern auf der Hauptstraße nahe dem Goldenen Reiter und dem Albertplatz sei "eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen". Ihre Forderung, dass es "kein fossiles 'einfach weiter so'" geben dürfe, bekräftigte die "Letzte Generation" damit. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.1.2024 Aktivisten der Organisation sprachen mit Dutzenden Menschen, verteilten Flyer zu ihren Anliegen. Ihnen ging es auch darum, dass Dresden "seine selbstgesteckten Klimaziele und das erfolgreiche Bürgerbegehren von DresdenZero missachtet, indem der Stadtrat das Dekarbonisierungskonzept der SachsenEnergie angenommen hat".

Zu siebt demonstrierten die Klimaschützer auf der Hauptstraße. © Max Patzig

Nur wenige Fußgänger wurden vom Protest beeinträchtigt. © Max Patzig

Autofahrer hatten am heutigen Samstag nichts zu befürchten. Die Klimaschützer gingen nur über die Kreuzung und dann weiter in die Neustadt. © Max Patzig

Die Aktivisten laden zum Vortrag. © Max Patzig

Der Vortrag findet in der SLUB statt. © Max Patzig

"Letzte Generation": Nicht der erste Protest in dieser Woche in Dresden

Auf die Fritz-Löffler-Straße klebten sich mehrere Aktivisten der "Letzten Generation" am Mittwoch. © Ove Landgraf

Am Donnerstag spazierten sie dann über mehrere vielbefahrene Straßen in der Altstadt. © Eric Hofmann