"Letzte Generation"-Chaoten zerstören Yacht: Jetzt spricht die Besitzerin (85)

Neustadt i.H. (Schleswig-Holstein) - Am Dienstagvormittag waren die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" wieder am Werk und hatte im "ancora Marina Yachthafen" in Neustadt an der Ostsee die Luxus-Yacht "Lady M" orange angesprüht. Mit dieser Aktion demonstrierten sie nach eigenen Angaben gegen "den zerstörerischen Lebensstil der Superreichen und dem planlosen Zusehen der Bundesregierung dabei".