07.07.2025 15:01 Neue Generation protestiert am Kanzleramt: Kann rote Farbe Merz umstimmen?

Die Neue Generation hat am Montag das Bundeskanzleramt in Berlin mit roter Farbe bepinselt. Die Gruppierung warf Israel vor, einen "Genozid" in Gaza zu begehen.

Von Christoph Carsten

Titelfoto: Neue Generation