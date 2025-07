"Neue Generation" schlägt mit Klebe-Aktion bei "Müller-Produkten" bundesweit zu

Regensburg/Berlin - Mit einer Klebe-Aktion hat die Gruppierung " Neue Generation " am Montag bundesweit in Supermärkten zugeschlagen.

Solche Sticker auf Preisschildern und "Müller-Produkten" sehen Kunden am Montag in vielen deutschen Supermärkten. © Neue Generation

Nach Angaben der Aktivisten wurden von ihnen zahlreiche Produkte der Firma "Müller" bereits am Freitag in Regensburger Supermärkten beklebt. Nun sind von der "Sticker-Aktion" seit Ladenöffnung weitere Supermärkte in ganz Deutschland betroffen.

Etliche Kühlprodukte sowie die Preisschilder von beispielsweise "Müllermilch" etikettierten die Aktivisten mit der Aufschrift "AfD, unterstützt durch Müller".

Der Protest richte sich gegen "die Verbindungen des milliardenschweren Unternehmers Theo Müller (85) zur rechtsextremen AfD", erklärte die "Neue Generation" ihre Aktion.

Einer der Sticker-Beteiligten begründete: "Wer 'Müllermilch' kauft, unterstützt indirekt die AfD. Müller-Produkte werden also mit Menschenrechten bezahlt. Dieser Preis ist in unserer Demokratie zu hoch."