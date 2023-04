"Letzte Generation": Hohe Kosten nach Farbattacke aufs Rathaus

Das beschädigte Taubenschutznetz müsse ausgetauscht und wieder angebracht werden, die Kosten dafür werden auf 5500 Euro geschätzt. Dazu kommen noch nicht absehbare Ausgaben für die Malerarbeiten am Geländer des Rathausbalkons, die nur in den Sommermonaten durchgeführt werden können. Daher dürfte die Rechnung am Ende höher ausfallen.

Dennis Thering (39) ist CDU-Fraktionschef und seit Kurzem auch Parteivorsitzender in Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

Gegen beide Klimaaktivisten wurden Strafverfahren eingeleitet; die Ermittlungen laufen noch. In ähnlichen Fällen ergingen zuerst Strafbefehle und als gegen diese Einsprüche eingelegt wurde, begannen Prozesse.



"Die Kosten müssen den Verursachern voll in Rechnung gestellt und konsequent eingetrieben werden. Diese Chaoten verstehen nur ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats", sagte CDU-Chef Thering. Er fügte hinzu: "Solche Angriffe auf Hamburgs Herzkammer der Demokratie sind inakzeptabel und ich erwarte, dass die Schutzmaßnahmen erhöht werden."

Die Schäden am Rathaus bewegen sich in der gleichen Höhe wie am Audimax Uni nach den Protesten im Juni 2022. Dort richteten die Klimaschützer fast 18.000 Euro Sachschaden an. Zwei Frauen standen deswegen jüngst vor Gericht, der Richter sprach von "enormen Schäden".

Zum Vergleich: Normalerweise verhandele er Sachschädigungen wegen Graffiti auf Zügen. Da bewege sich die Summe sonst im Bereich zwischen 800 und 900 Euro. "Dann sind die Züge richtig schön voll", sagte der Amtsrichter im Prozess.