Letzte Generation kündigt neue Protestwelle an: Das planen die Klima-Rebellen als Nächstes

Was die Aktivisten konkret planen, wurde freilich nicht verraten. In der Vergangenheit nahm man beispielsweise mehrfach Privatjets ins Visier.

Daher wolle man "in den nächsten Wochen an die Symbole des modernen Reichtums gehen, die nationale Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken und die Ungerechtigkeit sichtbar werden lassen", hieß es in der Ankündigung unter dem Motto "'Nach mir die Sintflut' - Entlarvung der Superreichen".

Nachdem die Klimaaktivisten bereits verkündet hatten, (vorerst) auf Straßenblockaden zu verzichten und sich auf unangemeldete Protestmärsche zu verlegen , wurde am Freitagmittag der neue Schlachtplan in einer Pressemitteilung publik gemacht.

Zu diesem Zeitpunkt würden die Parteien bereits im bayerischen Landeswahlkampf stecken. "Wollen wir politisch umsteuern, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen oder sperren wir all diejenigen ins Gefängnis, die uns alarmieren?", stellten die Umweltaktivisten in den Raum.

Die Letzte Generation fordert die Einführung eines Gesellschaftsrats, der Maßnahmen erarbeiten soll, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beendet. © Christoph Soeder/dpa

Nichtsdestotrotz sucht die Gruppe unter dem Motto "100 für Bayern" eben jene Anzahl an Mitstreitern, "die als Vorbild vorangehen. Sie sind das Sprungbrett für den sozialen Kipppunkt, den wir diesen Herbst schaffen müssen."

Am so bezeichneten "Wendepunkt" will die Protestbewegung dann ab dem 13. September nach Berlin zurückkehren, um endlich, so die Hoffnung, den lange geforderten Gesellschaftsrat durchzusetzen. "Wir holen uns die Demokratie zurück. Jene Demokratie, die sich uns aufdrängt, die in den Startlöchern steht und nur darauf wartet, gelebt zu werden", hieß es in dem Statement.

Vom 15. Juli bis 5. August findet im Übrigen eine sogenannte "Gemeinschaftszeit" bei der Letzten Generation statt. Diese Zeit wolle man nutzen, um die Akkus wieder aufzuladen "oder auch, um mit den Menschen in den Widerstandsgruppen zusammenzukommen".

Klar, auch Klima-Kleber brauchen mal Urlaub vom täglichen Stress auf Deutschlands Straßen, aber dann hoffentlich nicht wieder mit dem von ihnen viel gescholtenen Flugzeug.