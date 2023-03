"Letzte Generation" nimmt Hamburg ins Visier: "Wir wollen eskalieren!"

Nach Auslaufen des Ultimatums an Bürgermeister Peter Tschentscher planen die Klimaaktivisten der Letzten Generation neue Aktionen in Hamburg.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Nach Auslaufen des Ultimatums an Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) planen die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" neue Aktionen in Hamburg.

Bislang setzte die "Letzte Generation" meist auf Straßenblockaden. © Bodo Marks/dpa Noch am Sonntag hieß es, dass die Aktionen im Norden im Wechsel auf die Städte Kassel, Bielefeld sowie Flensburg und Kiel fokussiert werden sollen. Das wurde im sogenannten "Infocall Nord" erläutert, von dem TAG24 Notizen eines Teilnehmers vorliegen. Die "Letzte Generation" hat sich gezielt Städte mit Bürgermeistern ausgesucht, die Mitglied der SPD sind. Die Hoffnung: Sie unterstützen die neue Forderung nach einem Gesellschaftsrat, der Klimapolitik machen soll. In einer weiteren internen Videokonferenz namens "Mobi Call Nord" wurde am Mittwochabend erklärt, dass sich der ursprüngliche Plan etwas geändert habe. Demnach falle Flensburg als Proteststadt erstmal weg. Dafür rückt Hamburg wohl in den Fokus. Dort sollen zwei sogenannte Widerstandsgruppen mit den blumigen Namen "Silberdistel" und "Strandflieder" in den kommenden Wochen am Montag und Dienstag aktiv werden. "Wir wollen dann auch eskalieren", kündigte eine Aktivistin an.

Hamburger Rathaus reagiert auf angedeutete Geheimgespräche

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) hat der "Letzten Generation" eine Absage für Gespräche auf Basis eines Drohbriefs erteilt. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa Unklar bleibt, was im Detail geplant ist. Im neuen Podcast "Hamburg Aktuell" äußerte sich dazu Lea-Maria Rhein von der "Letzten Generation". Demnach sei neben Straßenblockaden das Anketten an Bahnschienen oder das Besetzen der Landebahnen des Flughafens in Fuhlsbüttel nicht ausgeschlossen. Man wolle so lange protestieren, bis Bürgermeister Tschentscher endlich mit den Aktivisten rede. Erst am Dienstag dieser Woche war ein per Brief gestelltes Ultimatum an den SPD-Politiker ausgelaufen. Der Generalbundesanwalt befasst sich inzwischen mit dem Schreiben, weil es als Nötigung von Verfassungsorganen oder deren Mitgliedern angesehen werden könnte. Bislang gab es danach aber keine großen Störaktionen. In der Videokonferenz am Sonntag deutete eine Aktivistin an, dass es geheime Gespräche mit der Stadt geben könnte. TAG24 fragte im Rathaus nach, ob das stimmt und erhielt ein klares Nein als Antwort. Die Polizei scheint nach dem Drohbrief bereits gegen bekannte Mitglieder der "Letzten Generation" in Hamburg vorgegangen zu sein und teilweise Gefährderansprachen gehalten zu haben, berichtete ein Teilnehmer des "Mobi Call Nord".

"Letzte Generation" sieht sozialen Kipppunkt bald erreicht