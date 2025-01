"Letzte Generation" protestiert wieder vor Springer-Zentrale in Berlin

Berlin - Klima-Aktivisten der " Letzten Generation " haben am heutigen Dienstagmorgen wieder gegen den Wirtschaftsgipfel der Zeitung WELT demonstriert.

Auch Polizisten sind vor Ort. © Letzte Generation

Nach eigenen Angaben protestierten sie mit Pappschildern vor dem von der Polizei abgesperrten Eingangsbereich des Gebäudes des Axel-Springer-Verlags in Berlin-Kreuzberg.

Dabei sollen sie "Es gibt kein ruhiges Hinterzimmer!" gerufen haben.

In der Pressemitteilung wird die gemeinnützige Initiative LobbyControl zitiert. Darin heißt es: "Elon Musk trägt in den USA gerade dazu bei, die dortige Demokratie abzuschaffen. Gleichzeitig mischt er sich zugunsten der AfD massiv in den deutschen Wahlkampf ein – durch sein Gespräch mit Alice Weidel auf seiner Plattform X und womöglich sogar über eine illegale Parteispende."

Und weiter ist dort zu lesen: "Einen solch übermäßigen Einfluss des reichsten Menschen der Welt sollte niemand dulden – schon gar nicht unsere Spitzenpolitiker:innen." Bereits am Vortag war es zu Protesten gekommen. Die Polizei musste die Bildung einer Sitzblockade mit Gewalt verhindern.