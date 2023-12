Nach 740.000 Euro Forderung: "Letzte Generation" schlägt Lufthansa Deal vor

Aktivisten der "Letzten Generation" fuhren mit Fahrrädern auf das Flughafengelände in Hamburg und blockierten die Startbahn. © Bodo Marks/dpa

"Die Deutsche Lufthansa AG ist ein Konzern, der sein Geld hauptsächlich durch Tätigkeiten verdient, die die Klimakatastrophe befeuern", teilten Klimaschutzgruppe am heutigen Montag mit.

Und auch wenn sie nicht das einzige Unternehmen seien, das die Klimakatastrophe durch enorme CO2-Ausstöße jedes Jahr immer weiter befeuert, seien sie in jedem Fall mitverantwortlich für die Tausenden Todesopfer, die jährlich durch die Schadstoffe gefordert werden.

Die Aktivisten der "Letzten Generation" sind sich einig und machen in ihrem Angebot an die Lufthansa AG besonders eines klar: "In einer globalen Bedrohung wie der Klimakatastrophe kommt es auf die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen an."

Mit einem Deal wollen die Demonstranten globale Unternehmen wie in diesem Fall die Lufthansa nun selbst zur Kasse bitten.