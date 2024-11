"Letzte Generation" schlägt wieder zu! Farb-Attacke auf Energie-Riese am Hauptbahnhof

Berlin - Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Mittwochvormittag die Deutschlandzentrale des französischen Energieunternehmens TotalEnergies in Berlin ins Visier genommen.

Auch Lilli Gomez (24, r.) nahm teil. Nach eigenen Angaben war die Studentin der Sozialarbeit schon an über 50 Protestaktionen beteiligt. © Letzte Generation

Wie die Gruppierung mitteilte, besprühten gegen 10 Uhr fünf Aktivisten mehrere Säulen des Gebäudes des Gas- und Ölförderers in der Europacity am Hauptbahnhof in Berlin-Mitte mit oranger Warnfarbe.

Für die Aktion nutzten die Klima-Rebellen erneut präparierte Feuerlöscher. Sie wollen damit eigenen Angaben nach gegen den in Berlin geplanten Gasgipfel, den "World LNG Summit", demonstrieren. Dieser soll vom 9. bis 12. Dezember im Hotel Adlon stattfinden.

Zudem protestierten sie mit Bannern und Schildern. Darauf waren unter anderem Slogans wie "Sauberes Gas = dreckige Lüge" und "LNG = Profite für wenige, Schaden für alle!" zu lesen.

Bei LNG handelt es sich um verflüssigtes Erdgas. Für Deutschland ist die Gewinnung wichtig, um unabhängiger von russischem Gas zu werden.

Die Gruppierung kündigte weitere Proteste vom 8. bis 12. Dezember an, um "gemeinsam mit einem breiten Bündnis auf die Straße gehen und den Kongress stören" zu wollen.