"Letzte Generation" verübt Anschlag auf Cybertruck von Tesla!

Hamburg - Die " Letzte Generation " hat wieder zugeschlagen: Am heutigen Samstag haben Aktivisten der Umweltbewegung einen Farbanschlag in Hamburg verübt.

Zwei Aktivisten der "Letzten Generation" verübten am Samstagmorgen einen Farbanschlag auf den in Hamburg ausgestellten Cybertruck von Tesla. © X/Letzte Generation

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, kam es gegen 9.30 Uhr im Tesla-Center an der Helbingtwiete (Stadtteil Wandsbek) zu dem Farbanschlag.

Die Klima-Aktivisten selbst teilten in den sozialen Netzwerken ein Video von dem Anschlag. Darin ist zu sehen, wie zwei Männer in Warnwesten den in dem Center ausgestellten Cybertruck des US-Herstellers mit orangener Farbe beschmieren.

Ein anderer Mann, offensichtlich ein Mitarbeiter des Tesla-Centers, ruft: "Nicht euer Ernst?" Ein paar Sekunden später fordert er einen Kollegen auf: "Kannst du die Polizei rufen, bitte?"

Währenddessen halten die beiden Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift "Gepanzert in die Katastrophe" hoch - in einer schriftlichen Stellungnahme gingen sie zudem näher auf die Hintergründe ihres Anschlags ein.

So kommentierten sie: "Seit dem 2. Mai tourt der SUV als Ausstellungsstück quer durch Deutschland und versinnbildlicht den Umgang der Superreichen mit der Erderhitzung: Gepanzert im Luxusfahrzeug ab in die Klimahölle."