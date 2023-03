Letzte Generation warnt vor Wassermangel in Deutschland und wehrt sich gegen Vorwürfe

Berlin - In einer Pressemitteilung hat die Letzte Generation am Donnerstag vor einem drohenden Wassermangel in Deutschland gewarnt.

Auch in Deutschland ist im Zuge des Klimawandels mit zunehmender Trockenheit und Wassermangel zu rechnen, wie hier 2021 in Unterfranken. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dabei beziehen sich die Umweltaktivisten auf einen Bericht im "Handelsblatt", in dem der Deutsche Städte- und Gemeindebund klare Regelungen für mögliche Krisen fordert.

Zu diesem Zweck hat das Bundesumweltministerium eine Nationale Wasserstrategie ins Leben gerufen, die bis 2050 ausgelegt ist und "erstmals wasserbezogene Maßnahmen in allen relevanten Sektoren: Landwirtschaft und Naturschutz, Verwaltung und Verkehr, Stadtentwicklung und Industrie" bündelt, wie auf der Internetseite des Ministeriums zu lesen ist.

"In Frankreich und Italien wird das Trinkwasser rationiert. Den Menschen dort wird der Wasserhahn abgedreht. In Europa. Im März. Nun warnen auch die Kommunen in Deutschland vor Konflikten aufgrund von Wasserknappheit", teilte die Letzte Generation in dem Pressestatement mit.

Auf die Wasserknappheit folge nach Ansicht der Umweltgruppe schließlich eine Nahrungsknappheit, die wiederum von Konflikten mit unkalkulierbarem Ausmaß begleitet würden. Und dabei sei der Wassermangel nur ein Teil der drohenden Klimakatastrophe.