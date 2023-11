Nach Unfalltod von Radfahrerin in Berlin: Anwalt von Klima-Aktivist spielt auf Zeit

Berlin - Ein Radfahrerin (44) wird in Berlin von einem Betonmischer überrollt und tödlich verletzt. Der Rettungswagen kommt mit Verspätung an der Unfallstelle an - angeblich wegen einer Blockade der "Letzten Generation". Nun hat in dem Fall, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte, der Prozess gegen einen Klima-Aktivisten begonnen.