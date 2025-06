Neue Generation will Auslieferung der "Bild" verhindern

Die Polizei nahm mehrere Aktivisten fest. © Neue Generation

Mehr als 30 Aktivisten seien am späten Sonntagabend festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Sie hätten versucht, die Zufahrten und Ausfahrten des Axel Springer Druckhauses am Brunsbütteler Damm zu blockieren. Die Menschen hätten einen Lieferwagen und Hilfsmittel für Blockaden dabeigehabt. Sie hätten auch Tore verschließen wollen.

Am heutigen Montag solle entschieden werden, ob die Aktivisten noch weiter in sogenanntem Polizeigewahrsam bleiben müssten. Springer wollte das Geschehen auf Anfrage nicht kommentieren.

Die Gruppe Neue Generation, Nachfolgerin der Klimaschutzgruppe Letzte Generation, hatte am Freitag eine "Widerstandswelle" in Berlin angekündigt. Schwerpunkt sollten dabei Demonstrationen und Aktionen am Axel-Springer-Hochhaus in Kreuzberg sein. So wolle man friedlich für eine andere Umweltpolitik und mehr Demokratie kämpfen, hieß es.