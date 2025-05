"Parlament der Menschen" vor Bundestag gestartet: Erst mal Frust ablassen

Das "Parlament der Menschen" hat seinen Sitz auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude in Berlin-Mitte. © Neue Generation

Am Samstag sollten sich die Parlamentarier laut Mitteilung der "Neuen Generation" erst mal ihre Enttäuschung gegenüber der Politik von der Seele reden. Die Aufgabenstellung: "Frust-Landkarte" erstellen.

"Alle negativen Gefühle gegenüber der aktuellen Politik liegen nun auf dem Tisch. Jetzt stellen wir uns die Frage: Wie möchte ich, dass es anders aussieht? Was wünsche ich mir eigentlich von der Politik?", erläuterte Raphael Thelen (40), Sprecher der "Neuen Generation", das Konzept.

Und weiter: "Wir wollen eine Vision für ein neues demokratisches Miteinander finden."



Zu den ersten Ergebnissen der Gespräche erklärte Thelen: "Es ist so schön zu sehen, dass die Gräben gar nicht so groß sind wie die Springer-Presse und die Politik es immer darstellen, wenn man erst mal an einem Tisch in einem vertrauensvollen Rahmen zusammensitzt."

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass das "Parlament der Menschen" zwar so vielfältig sein will wie die Gesellschaft insgesamt, in dieser ersten Ausgabe aber größtenteils Menschen aus der Klimabewegung miteinander diskutieren.

Losgegangen war es am Freitag, es gab eine Eröffnungszeremonie für die 60 per Losverfahren ausgewählten Teilnehmer im großen Kuppelzelt, das in direkter Sichtweite zum Deutschen Bundestag aufgestellt wurde.