Robert Habeck macht "Letzter Generation" nach Flughafen-Chaos drastische Ansage

Robert Habeck (53, Grüne) kritisierte die Flughafen-Blockaden der "Letzten Generation" scharf. © Bernd Weißbrod/dpa

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (53, Grüne) äußerte am Donnerstagmittag gegenüber der dpa deutliche Kritik: "Die Aktivisten, die jetzt lauter Menschen die Reise in den Urlaub verbauen, schaden dem Anliegen Klimaschutz massiv."

Diese Form des Protests sei nicht richtig. "Wer sich wirklich für Klimaschutz einsetzen will, der muss die gesellschaftliche Akzeptanz mit im Blick haben." Klimaschutz gehöre in die Mitte der Gesellschaft. "Und so sollten wir auch an Klimaschutz rangehen."

Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) verurteilte die Aktion, die zum Ferienstart in Hamburg für erhebliches Reise-Chaos gesorgt hatte. Etliche Flüge wurden gestrichen.

"Diese gefährlichen Eingriffe in den Verkehr müssen ein Ende haben. Was die 'Letzte Generation' betreibt, ist kein Klimaschutz, sondern Kriminalität", sagte der FDP-Politiker t-online.de.

Er schlug in dieselbe Kerbe wie Habeck: "Wer anderen den verdienten und lange ersehnten Jahresurlaub vermiest, trägt zur Spaltung unserer Gesellschaft bei." Der Rechtsstaat müsse hier hart durchgreifen.