Symbolischer Protest der "Letzten Generation" in Chemnitz

Chemnitz - Die erste Aktion der "Letzten Generation" in Chemnitz dauerte nur wenige Sekunden. Danach war keine Kreuzung blockiert, sondern die Deutsche Bank am Falkeplatz mit zwei Feuerlöschern orange besprüht . Zwei Klimaaktivisten ließen sich danach von der Polizei mitnehmen.

Der Schaden dürfte dennoch hoch sein, tauchten die Feuerlöscher doch auch einen Geldautomaten in Orange. Nach dem Sprühen entrollten die Aktivisten ein Banner "Mehr Demokratie: Gesellschaftsrat jetzt!"

Das denkmalgeschützte Haus an der Chemnitz hatten sich Simi Veit (27) und Juliane Schmidt (26) ausgesucht, "weil die Deutsche Bank Projekte der fossilen Industrie finanziert".

Der Protest fand bewusst am Tag des Kanzlerbesuchs in Chemnitz statt. Die für den Nachmittag angekündigte Protestaktion an der Zwickauer Straße entpuppte sich als symbolisch. Rund 20 junge Leute liefen mit Transparenten zur Annenschule - auf Wunsch der Polizei nicht über die Zwickauer Straße, sondern den Goetheplatz.

Einige Klimaaktivisten ärgerten sich nur über die Anwesenheit von "Freien Sachsen". Außer Wortscharmützeln blieb es aber ruhig. Eine weitere Demo gab es durch "Fridays For Future" ab Hauptbahnhof.