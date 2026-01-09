Road to Super Bowl – Teil 2: Das Ranking der NFC-Teams vor dem Playoffs-Start
USA - Wie die Teams der NFL-Unterliga "AFC" (American Football Conference) aufgestellt sind, haben wir am Donnerstag bereits geklärt. Nun geht es auf die andere Seite zur "NFC" (National Football Conference). Die jeweiligen Sieger treffen im Super Bowl aufeinander. Und wir starten ohne Umschweife ins Wild-Card-Ranking.
Platz 6: Carolina Panthers – Kennt ihr dieses Meme, in dem Darth Vader, ein paar Stormtrooper und "Bibo" aus der Sesamstraße im Bild sind? Das sind die Panthers.
Wie die in die Post-Season gestolpert sind, klingt schon fast nach einem schlechten Disney-Film. Darum ist nach diesem Wochenende auch gleich wieder Schluss. Oder?
Platz 5: Green Bay Packers – Vier Niederlagen in Folge während der Saison sind kein gutes Zeichen, wenn es darum geht, Baustellen schnell zu reparieren.
Die Frage ist: Wer hat die größeren Baustellen am Wochenende? Denn sie müssen gegen die Mannschaft ran, die ich nur einen Platz besser positioniert habe:
Platz 4: Chicago Bears – Eine Offense, die entweder ein Punkte-Abo mit aufs Feld bringt, oder – wie gegen Detroit – drei Quarter lang gar nicht vorhanden ist. Der Bears-Angriff ist eine Mystery Box, die Defense dümpelt in der Gesamtwertung am Tabellenende herum.
Zwar hat sie immer wieder ihre Momente, aber kommt sie in einen brauchbaren Playoffs-Modus? Auf welche Bears werden wir in der Nacht auf Sonntag treffen?
Von Philly bis L.A.: Diese Teams führen die NFC im Ranking an
Platz 3: Philadelphia Eagles – Ein hartes Team, dem irgendwie noch der berühmte X-Faktor fehlt, um in den Playoffs zum Favoriten zu werden. Das Wild-Card-Game gegen die Niners wird zum Gradmesser für die Noch-Champs.
Sie haben Heimrecht – was bei dieser Fan-Base allerdings nicht immer vorteilhaft ist, wenn man mal hinten liegt. Was sie aber auch haben: Die schlechteste 3rd-Down-Offense.
Platz 2: San Francisco 49ers – Auch wenn sie knapp am ersten NFC-Platz gescheitert sind: Dieses Team hat nur fünf Spiele in dieser Saison verloren – und das mit teilweise der B- und C-Truppe. Wenn während der Playoffs hier und da ein paar Wehwehchen auskuriert sind, dann will man nicht gegen diese Franchise auflaufen.
Platz 1: Los Angeles Rams – Vom Coaching Staff über den Waterboy bis hin zum Vize-Ersatz-Punter: dieses Team ist sowas von gewappnet für die Playoffs – und wird in der ersten Runde auf die Panthers treffen. Eigentlich ein Freilos.
Aber wenn wir in dieser Saison eine Sache gelernt haben, dann, dass absolut gar nichts sicher ist. Und dass ein kleiner Aussetzer ein komplettes Momentum umwerfen kann.
Wenn am Ende Panthers und Steelers im Finale stehen sollten, werde ich auch nur mit den Achseln zucken und sagen: "Joah. Ist halt diese Saison, wen wundert's?"
Titelfoto: Montage: STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP + PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP