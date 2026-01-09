Road to Super Bowl – Teil 2: Das Ranking der NFC-Teams vor dem Playoffs-Start

USA - Wie die Teams der NFL -Unterliga "AFC" (American Football Conference) aufgestellt sind, haben wir am Donnerstag bereits geklärt . Nun geht es auf die andere Seite zur "NFC" (National Football Conference). Die jeweiligen Sieger treffen im Super Bowl aufeinander. Und wir starten ohne Umschweife ins Wild-Card-Ranking.

O-M-Cheese: Die Green Bay Packers gehören nicht unbedingt zu den Favoriten in den Playoffs. Können die "Käseköpfe" trotzdem überraschen?

Platz 6: Carolina Panthers – Kennt ihr dieses Meme, in dem Darth Vader, ein paar Stormtrooper und "Bibo" aus der Sesamstraße im Bild sind? Das sind die Panthers.

Wie die in die Post-Season gestolpert sind, klingt schon fast nach einem schlechten Disney-Film. Darum ist nach diesem Wochenende auch gleich wieder Schluss. Oder?

Platz 5: Green Bay Packers – Vier Niederlagen in Folge während der Saison sind kein gutes Zeichen, wenn es darum geht, Baustellen schnell zu reparieren.

Die Frage ist: Wer hat die größeren Baustellen am Wochenende? Denn sie müssen gegen die Mannschaft ran, die ich nur einen Platz besser positioniert habe:

Platz 4: Chicago Bears – Eine Offense, die entweder ein Punkte-Abo mit aufs Feld bringt, oder – wie gegen Detroit – drei Quarter lang gar nicht vorhanden ist. Der Bears-Angriff ist eine Mystery Box, die Defense dümpelt in der Gesamtwertung am Tabellenende herum.

Zwar hat sie immer wieder ihre Momente, aber kommt sie in einen brauchbaren Playoffs-Modus? Auf welche Bears werden wir in der Nacht auf Sonntag treffen?