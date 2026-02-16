Wir können es noch - ein Kommentar zur sächsischen Brückenproblematik

Dresden - Don't call it a comeback! Aber man wird ja wohl noch hoffen dürfen: Nach der Carolabrücken -Katastrophe, Sachsens ganz eigenem 9/11, blicke ich gute anderthalb Jahre später vorsichtig hoffnungsvoll auf die verbliebenen sogenannten Tugenden der Deutschen. Die berühmte Ingenieurskunst geriet in PR-Schwierigkeiten. Doch der Scheitel des Scheiterns scheint überschritten.

TAG24-Redakteur Erik Töpfer macht sich Gedanken über die sächsische Brückenproblematik. © Bildmontage: Steffen Füssel, Robert Michael/dpa

Der Blitz-Abriss in Großenhain, die Ruckzuck-Reaktion in Leipzig und die akzeptierte neue Realität in Bad Schandau stehen symbolisch dafür. So gern ich Landesämter kritisiere: Hier wird innovativ und präzise hingehört und umgesetzt, was das Gebot der Stunde ist.

Und auch das geldgebende Ministerium hat verstanden, dass die "Politik der schwarzen Null" - nur keine Schulden machen - gescheitert ist. Sachsen ist eines der liquidesten Bundesländer in Deutschland. Und sieht nun, was sein Sparkurs uns gebracht hat.

Doch die Krisenkommunikation verkommt auch zum Drahtseilakt. Denn sicher wird kein Brückenüberfahrer gern lesen, dass jede dritte potenziell einsturzgefährdete Brücke gar nicht gesondert überprüft wird. Doch nicht nur das Amt kann beruhigen: Auch das verbliebene Drittel wurde angesehen, bewertet - und erst danach hintangestellt.