Werk ohne Alternative: Ein Kommentar zum Flusswasserwerk

Dresden - 300 Millionen Euro für ein neues Flusswasserwerk sind in Zeiten der Finanznot eine Mega-Investition, auch Dresden ist an den Kosten beteiligt. Die Verantwortlichen von Stadt, Freistaat und kommunalem Energieversorger sprechen von einem Meilenstein - und sie haben recht.

Auf dieser Fläche im Gewerbegebiet Übigau soll das Flusskraftwerk ab Mitte kommendes Jahres gebaut werden. © Norbert Neumann

Ohne die Chipindustrie im Norden wäre Dresden finanziell noch ärmer dran. Damit die Gewerbesteuer überhaupt sprudeln kann, muss die Stadt die Infrastruktur schaffen. Dresden steht dabei im weltweiten Wettbewerb.

Dass "unser" Silicon Saxony als Europas bedeutendster Mikrochip-Standort gilt, ist in Zeiten stagnierender Wirtschaft, hoher Strom- und Produktionskosten schon mehr als beachtlich.

Das Flusswasserwerk wird nicht nur die bestehende Industrie mit Wasser versorgen. Es wird auch für die künftigen Ansiedlungen wie ESMC dringend gebraucht.

Ohne so ein modernes Werk wäre die künftige Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Und das wiederum würde weniger Einnahmen für die Stadt bedeuten, was dann schnell auch die Bürger spüren würden.