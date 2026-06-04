Werk ohne Alternative: Ein Kommentar zum Flusswasserwerk

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Die Verantwortlichen von Stadt, Freistaat und kommunalem Energieversorger sprechen von einem Meilenstein - und sie haben recht.

Von Hermann Tydecks

Dresden - 300 Millionen Euro für ein neues Flusswasserwerk sind in Zeiten der Finanznot eine Mega-Investition, auch Dresden ist an den Kosten beteiligt. Die Verantwortlichen von Stadt, Freistaat und kommunalem Energieversorger sprechen von einem Meilenstein - und sie haben recht.

Auf dieser Fläche im Gewerbegebiet Übigau soll das Flusskraftwerk ab Mitte kommendes Jahres gebaut werden.
Auf dieser Fläche im Gewerbegebiet Übigau soll das Flusskraftwerk ab Mitte kommendes Jahres gebaut werden.  © Norbert Neumann

Ohne die Chipindustrie im Norden wäre Dresden finanziell noch ärmer dran. Damit die Gewerbesteuer überhaupt sprudeln kann, muss die Stadt die Infrastruktur schaffen. Dresden steht dabei im weltweiten Wettbewerb.

Dass "unser" Silicon Saxony als Europas bedeutendster Mikrochip-Standort gilt, ist in Zeiten stagnierender Wirtschaft, hoher Strom- und Produktionskosten schon mehr als beachtlich.

Das Flusswasserwerk wird nicht nur die bestehende Industrie mit Wasser versorgen. Es wird auch für die künftigen Ansiedlungen wie ESMC dringend gebraucht.

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Kommentar Herbst der Einschnitte in Dresden: Ein Kommentar

Ohne so ein modernes Werk wäre die künftige Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Und das wiederum würde weniger Einnahmen für die Stadt bedeuten, was dann schnell auch die Bürger spüren würden.

TAG24-Chef-Reporter Hermann Tydecks sieht keine Alternative für das Werk.
TAG24-Chef-Reporter Hermann Tydecks sieht keine Alternative für das Werk.  © Eric Münch

Darum ist es richtig, dass man künftig zum ersten Mal auch Wasser direkt aus der Elbe für die Industrie nutzen will. Bedenken von Umweltschützern muss man ernst nehmen. Will Dresden seinen bereits schrumpfenden Wohlstand aber nicht noch schneller verlieren, führt an dem Werk kein Weg vorbei.

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Eric Münch

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