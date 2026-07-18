Kommentar zur Causa Jens Spahn: Leihmutter im Ausland, Moral im Inland

Berlin - Maskenaffäre überstanden. Schlagzeilen ausgesessen. Politische Angriffe abgewehrt. Erst über seinen Kinderwunsch stolperte Jens Spahn (46, CDU ). Ein Kommentar.

Jens Spahn (46, CDU) gab seinen Rücktritt als Fraktionschef bekannt. © Michael Kappeler/dpa

Sein Rücktritt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf Wunsch von Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) kommt dabei überraschend. Ausgerechnet eine private Entscheidung wurde ihm nun Verhängnis: weil er gemeinsam mit seinem Mann Daniel Funke (44) mithilfe einer Leihmutter in den USA Vater wurde. Aus einem Familienglück wurde eine Glaubwürdigkeitskrise.

Klar: Für die beiden ist die Geburt ihres Sohnes ein Grund zur Freude. Daran gibt es nichts zu kritisieren. Politisch sieht die Sache anders aus.

Die CDU hält am Verbot der Leihmutterschaft fest. Erst im Februar bekannten sich die Christdemokraten auf ihrem Bundesparteitag erneut dazu - da war die Leihmutter längst schwanger.

Auch Spahn hat diese Linie nie infrage gestellt. "Als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden", sagte er 2015 dem Männermagazin "GQ".

Gleichzeitig nutzte er privat genau den Weg zur Familiengründung, den seine Partei anderen Menschen in Deutschland verwehren will.

Der Fall legt einen grundsätzlichen Widerspruch offen. In Deutschland ist die Eizellspende verboten. Leihmutterschaft ebenfalls. Selbst der Schwangerschaftsabbruch steht noch immer im Strafgesetzbuch.

Gleichzeitig können Menschen mit genügend Geld, den richtigen Kontakten und internationalen Möglichkeiten viele dieser Grenzen im Ausland umgehen. Wer diese Privilegien nicht hat, bekommt vom Staat vor allem eines: eine Lektion über Moral.