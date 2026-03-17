Älteste siamesische Zwillinge der Welt: Dieses Geheimnis behielt einer von ihnen jahrzehntelang für sich

Pennsylvania (USA) - Lori und George Schappell galten als die ältesten siamesischen Zwillinge der Welt. Obwohl sie sich durch ihre Fehlentwicklung so extrem nah waren, konnte einer von ihnen ein Geheimnis über vierzig Jahre für sich behalten.

Lori und George Schappell (†62), die ältesten siamesischen Zwillinge der Welt, starben im Jahr 2024. © IMAGO / Avalon.red

Lori und George kamen 1961 in Pennsylvania auf die Welt. Ihre Schädel und die linke Stirnhälfte waren miteinander verwachsen. Sie teilten sich nicht nur lebenswichtige Blutgefäße, sondern auch 30 Prozent ihres Gehirns.

George, der bei seiner Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet worden war und ursprünglich Dori hieß, outete sich erst im Jahr 2007.

"Es war so schwer, aber ich wurde älter und wollte einfach nicht länger eine Lüge leben", erklärte George vier Jahre später in einem "The Sun"-Interview.

Obwohl sein Outing vor allem für seine Schwester anfangs ein großer Schock gewesen war, stand sie immer hinter seiner Wahl. "Es war eine große Entscheidung, aber wir haben in unserem Leben schon so viel durchgestanden und sind zusammen ein so starkes Team", sagte sie damals. "Nichts kann das zerstören."

George hätte es schon früh "geliebt, mit Zügen zu spielen" und Mädchenkleidung "schrecklich" gefunden. "Ich wusste schon sehr früh, dass ich eigentlich ein Junge sein sollte." Der Zwilling wurde mit "Spina bifida" geboren, wobei sich das Rückenmark nicht richtig entwickelt.

Aufgrund der Erkrankung saß der Zwilling in einem Rollstuhl, der von Lori durch die Gegend geschoben wurde.