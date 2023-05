Alles für die ewige Jugend? Mann nutzt Blut seines Sohnes gegen eigene Alterung

Texas (USA) - Anti-Aging-Fanatiker Bryan Johnson (45) versucht mit allen Mitteln, seinen Körper so lange wie möglich so jung wie möglich zu halten. Dazu setzte er zuletzt auch auf das Blut seines 17-jährigen Sohnes.

Die Behandlung wurde im vergangenen Monat in einer Klinik in der Nähe von Dallas im US-Bundesstaat Texas durchgeführt. Ein Team von 30 Ärzten und Experten für regenerative Gesundheit habe den Prozess überwacht.

Auch sein 70-jähriger Vater soll am Projekt Blueprint teilhaben und die Vorteile jungen Blutplasmas genießen. © Screenshot: Instagram/bryanjohnson_

Natürlich misst Bryan Johnson innerhalb des Projektes täglich sein Gewicht, Body-Mass-Index, Körperfettanteil, Blutzuckerspiegel und Herzfrequenz-Schwankungen.

"Daten, nicht Emotionen verwalten jetzt sowohl meine Ernährungs- als auch meine Schlafprotokolle", schrieb er in dem Beitrag. Abendliche Fressanfälle konnte er dank des Projektes aufgeben.

Johnsons Ziel: Alles an und in seinem Körper soll so aussehen und funktionieren wie in seinen späten Teenager-Jahren.

Ein bestimmtes Alter oder gar Unsterblichkeit wolle der 45-Jährige nicht erreichen, sondern jeden Tag mit jugendlichem Elan und bester Gesundheit erleben.