Als Mann Verkehrsunfall meldet, trauen Polizisten ihren Ohren nicht

Zwei Pinguine, die keine waren, wurden am Wochenende zum Gegenstand eines kuriosen Notrufs in der Pfalz. (Symbolbild) © Birch Aquarium at Scripps Institution of Oceanography/Visit Cailfornia/dpa-tmn

Wer einen Unfall baut, hat ein Problem. Wer dann zwei "Pinguine" über den Haufen fährt, steckt sogar sehr tief im Schlamassel.



Was aber treiben zwei süße Seevögel, die vorzugsweise in der Antarktis beheimatet sind, plötzlich an einem schlammigen Straßenrand in der Westpfalz?

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hat der 25-jährige Unfallfahrer am Samstagnachmittag aufhorchen lassen, als dieser der örtlichen Leitstelle meldete, er habe soeben den Bordstein gestreift und sich einen Platten eingefahren. Dabei seien auch zwei Pinguine unter die Räder gekommen.

Die Beamten trauten dem Vogel-Braten nicht und hatten bereits in Erwägung gezogen, dass die überfahrenen "Pinguine" lediglich durch Rauschmittel ausgelöste Gespenster sein mussten.