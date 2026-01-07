Frau lässt sich Augenbrauen laminieren - und bereut es sofort

Die Beauty-Behandlung einer Frau aus dem Vereinigten Königreich ging völlig in die Hose.

Von Anne-Sophie Mielke

St. Helens (Vereinigtes Königreich) - Wer von Natur aus nicht mit perfekten Augenbrauen gesegnet ist, hält immer nach einer Lösung Ausschau, um sich nicht tagtäglich mit Nachmalen beschäftigen zu müssen. Auch eine Frau aus dem Vereinigten Königreich wollte die Härchen über ihren Augen endlich in den Griff bekommen - machte es dadurch nur noch schlimmer.

Emily Rudge (34) hatte sich vor Weihnachten die Augenbrauen machen lassen - keine gute Idee, wie sich herausstellen sollte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/emrudge Rugby-Spielerin Emily Rudge hatte sich in die Hände einer Kosmetikerin begeben, die eine Augenbrauen-Laminierung bei ihr durchführte. Bei dieser semipermanenten Beauty-Behandlung werden die Brauen mithilfe von Chemikalien und speziellem Klebstoff geglättet, geformt und in der gewünschten Form fixiert. Um die Brauen noch voller wirken zu lassen, färbte die Kosmetikerin Emilys Härchen zudem noch dunkel. Ein Blick auf das Ergebnis zeigt, dass dies keine gute Idee war - vor allem, weil dies nur wenige Tage vor Weihnachten passierte. Gegenüber Newsweek erklärt die 34-Jährige, dass sie das sogenannte Browlifting bei anderen Frauen gesehen und "es schön gefunden" hatte. Und da man vor allem an den Feiertagen top gestylt aussehen und sich gleichzeitig nicht ewig mit Make-up aufhalten möchte, probierte Emily die Methode kurzerhand aus.

Augenbrauen-Malheur wird millionenfach geklickt