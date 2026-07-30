30.07.2026 13:00 Eltern sind fassungslos, als sie sehen, was Baby während Ultraschall-Untersuchung macht

Ein Paar aus Australien hat einen bewegenden Moment während einer Ultraschall-Untersuchung geteilt.

Von Anne-Sophie Mielke

Australien - Einer der Arzttermine, auf den sich werdende Eltern definitiv immer freuen, ist die Ultraschall-Untersuchung gegen Ende der Schwangerschaft, bei der man das ungeborene Kind in 3D begutachten kann. Für ein Paar aus Australien wurde dieser Moment gleich doppelt unvergesslich.

Als der Vater während der Ultraschall-Untersuchung mit dem ungeborenen Kind spricht, beginnt es zu lächeln. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Rosie and Harry Rosie (26) und Harry (29), ein bekanntes Influencer-Paar aus Down Under, überraschten ihre Millionen Follower im März mit der glücklichen Nachricht, dass sie nach vielen Versuchen endlich ein Kind erwarten würden. Seitdem dreht sich auf ihren Plattformen natürlich alles um die Schwangerschaft, das Baby und das Elternwerden. Die Australier lassen es sich nicht nehmen, ihre Zuschauer bei allen wichtigen Meilensteinen während der aufregenden Zeit mitzunehmen - so auch beim 3D-Ultraschall. Rosie befand sich zu diesem Moment in der 30. Schwangerschaftswoche, also zehn Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. In dieser Zeit lohnt sich ein Blick mit dem speziellen Ultraschall-Gerät, da Gesicht und die Körperkonturen des Babys bereits ideal ausgeprägt sind und es dennoch genug Platz im Bauch seiner Mama hat. Kurioses Junge buddelt auf Gelände seiner Kita: Was er ausgräbt, sorgt für richtig große Gesichter Während Rosie untersucht wird, ließ das Paar natürlich wie gewohnt die Kamera laufen - ahnungslos, was diese gleich aufnehmen wird. Als der Arzt gerade das Gesicht des kleinen Jungen mit dem Ultraschall ins Visier genommen hat, bittet die 26-Jährige ihren Mann, doch einmal mit ihrem ungeborenen Baby zu sprechen. "Hey, kleiner Junge", hört man Harry im Clip am Bauch reden. "Kannst du für mich lächeln?" Was dann passiert, ist faszinierend: Als das Kind die Stimme seines Papas vernimmt, zeigt sich ein breites Grinsen auf seinem winzigen Gesicht.

Baby im Bauch erkennt Papas Stimme - und lächelt!