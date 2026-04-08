Braut plant Hochzeit seit zwei Jahren: Was dann passiert, lässt sie nur noch weinen
Dominikanische Republik - Großer Aufwand, noch größere Enttäuschung: "Ich habe seit 24 Stunden nicht geschlafen und nur noch geweint… das ist echt zum Kotzen", teilte Toni Libby Mitte März auf ihrem TikTok-Account mit. Der Grund: Ihre seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Verlobten geplante Hochzeit drohte für die Frau aus Arizona zum Fiasko zu werden. Der Grund: Ihr Flug zur Hochzeitslocation in der Dominikanischen Republik wurde nicht nur gestrichen. Es gab auch tagelang keine Alternative.
Auf TikTok machte die Mutter einer Tochter ihrem Ärger Luft: "Stell dir vor, du planst deine Hochzeit im Ausland seit zwei Jahren und hast ein Vermögen ausgegeben. 60 Gäste reisen von überall her an, und dann wird ausgerechnet dein Flug gestrichen, und der nächste Ankunftstermin ist erst der 20. – ausgerechnet dein Hochzeitstag."
Eigentlich sollte der Flug der Braut am 16. März abheben. Sie hatte also wirklich nicht zu knapp geplant. Dennoch half es ihr am Ende nicht, weil es erst vier Tage später die erste Alternative gab.
Grund für den ganzen Ärger: die Nachwirkungen des letzten US-Shutdowns. "Viele von euch wissen gar nicht, dass es einen Regierungsstillstand gab", ärgerte sich Libby auf TikTok.
"Diese Arbeiter wurden nicht bezahlt, und deshalb kam das Personal nicht zur Arbeit (kann man ihnen nicht verdenken). Deshalb gab es so viele Flugausfälle… es fehlte einfach an Personal", schrieb sie weiter.
Virales TikTok-Video zeigt Tag des Dramas
Trotz allem schaffte es die junge Frau zumindest noch am Tag der Trauung rechtzeitig in ihr gewähltes Urlaubsparadies. In einem ihrer Videos ist zu sehen, wie Libby in der Nacht auf den 20. März überglücklich aus dem Shuttle-Bus springt.
Obwohl insbesondere ihr Video viral ging, in dem sie vom geplatzten Flug berichtete, erntete die TikTokerin aber nicht nur Mitleid. Stattdessen warfen ihr einige User vor, die ganze Sache nur um der Aufmerksamkeit willen erfunden zu haben.
"Nein, ich habe diese Videos nicht gemacht, um Leute zu provozieren oder Content zu generieren", wehrte sich Libby schließlich.
Letzten Endes kann ihr die Kritik aber auch egal sein. Denn einerseits hat sie jede Menge Klicks generiert und andererseits ihre Hochzeit noch gebührend feiern können.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/queentli