Braut plant Hochzeit seit zwei Jahren: Was dann passiert, lässt sie nur noch weinen

Dominikanische Republik - Großer Aufwand, noch größere Enttäuschung: "Ich habe seit 24 Stunden nicht geschlafen und nur noch geweint… das ist echt zum Kotzen", teilte Toni Libby Mitte März auf ihrem TikTok-Account mit. Der Grund: Ihre seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Verlobten geplante Hochzeit drohte für die Frau aus Arizona zum Fiasko zu werden. Der Grund: Ihr Flug zur Hochzeitslocation in der Dominikanischen Republik wurde nicht nur gestrichen. Es gab auch tagelang keine Alternative.

Einen Tag vor der Traurung stand die Welt von Braut Toni Libby kopf. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/queentli

Auf TikTok machte die Mutter einer Tochter ihrem Ärger Luft: "Stell dir vor, du planst deine Hochzeit im Ausland seit zwei Jahren und hast ein Vermögen ausgegeben. 60 Gäste reisen von überall her an, und dann wird ausgerechnet dein Flug gestrichen, und der nächste Ankunftstermin ist erst der 20. – ausgerechnet dein Hochzeitstag."

Eigentlich sollte der Flug der Braut am 16. März abheben. Sie hatte also wirklich nicht zu knapp geplant. Dennoch half es ihr am Ende nicht, weil es erst vier Tage später die erste Alternative gab.

Grund für den ganzen Ärger: die Nachwirkungen des letzten US-Shutdowns. "Viele von euch wissen gar nicht, dass es einen Regierungsstillstand gab", ärgerte sich Libby auf TikTok.

"Diese Arbeiter wurden nicht bezahlt, und deshalb kam das Personal nicht zur Arbeit (kann man ihnen nicht verdenken). Deshalb gab es so viele Flugausfälle… es fehlte einfach an Personal", schrieb sie weiter.