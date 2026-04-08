Ach du heilige Makrele! Essens-Unternehmer verschachert Fische aus seiner Badewanne

Watford (Vereinigtes Königreich) - Ekel-Alarm in Großbritannien ! Ein zwielichtiger Unternehmer aus Watford, nordwestlich von London, ist nach einer zweijährigen Untersuchung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er verarbeitete Fische in seinem heimischen Bad und verkaufte diese später Fertiggerichte an örtliche Supermärkte.

Makrelen aus der Badewanne, direkt neben der heimischen Toilette aufbewahrt. © Watford Borough Council

Wie örtliche Behörden kürzlich bekannt gaben, verhängte ein Richter zwei Strafen von jeweils zwölf Monaten auf Bewährung gegen Unternehmer Stephen A. aus Watford. Zudem darf er fünf Jahre nicht in der Lebensmittelbranche arbeiten.

Nach Bericht der Daily Mail soll der 62-Jährige in Watford über drei Jahre unter dem Namen "Tribal Foods" Produkte mit unangemessen langen Verfallsdaten und unzureichenden Inhaltsangaben verkauft haben.

Er flog auf, nachdem es in seiner Wohnung brannte und die Feuerwehr dort große Mengen Fisch in seiner Badewanne und auf dem Boden entdeckt hatten.

Behörden untersuchten den Fall, A. sollte seine Produktion einstellen. Wochen später habe man jedoch seine Produkte in einem örtlichen Geschäft gefunden.