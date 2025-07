Fremdgeher-Skandal um CEO: Baseball-Klub setzt noch einen drauf

Los Angeles/Philadelphia (USA) - Dass sich der CEO eines großen Unternehmens vor den Augen der ganzen Welt beim Fremdgehen erwischen lassen hat, schlug nicht nur in den USA hohe Wellen. Kein Wunder also, dass dies auch im Sport mittlerweile zur Belustigung des Publikums genutzt wird.

So geschehen bei einem Baseballspiel zwischen den Los Angeles Angels und den Philadelphia Phillies am Freitagabend.

Andy Byron und seine Kollegin Kristin Cabot waren beim Coldplay-Konzert inflagranti erwischt worden. © Collage: Screenshots/TikTok/@instaagraace

Wohl kaum. Immerhin dürfte niemandem in den Vereinigten Staaten entgangen sein, was sich erst am vergangenen Mittwoch während eines Coldplay-Konzertes in der Nähe von Boston ereignet hatte.

An jenem Abend hatte Coldplay-Sänger Chris Martin (48) die Affäre zwischen Andy Byron und seiner Kollegin Kristin Cabot quasi aufgedeckt, als eine Kamera durchs Publikum schwenkte und das scheinbar verliebte Pärchen einfing.

Als die beiden bemerkten, was passierte, versuchten sie noch, sich zu verstecken. Aus gutem Grund: Beide sind verheiratet, allerdings nicht miteinander.

Doch es war zu spät, ein Mitschnitt aus der Konzertlocation ging viral, die ganze Welt amüsierte sich über den CEO und die Personalchefin, die beide im Unternehmen Astronomer tätig sind bzw. waren.

Byron ist mittlerweile von seiner Position zurückgetreten, Cabot wurde vorerst beurlaubt. Ganz zu schweigen davon, dass vermutlich nun beide Ehen auf der Kippe stehen. Da helfen auch witzige Maskottchen-Clips von der Situation nicht - aber selbst schuld.